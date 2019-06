Ny forsvarsminister vil gøre plads til mennesket

Både lokalet og humøret var mere end lunt, da den afgående Claus Hjort Frederiksen (V) overdrog depechen i Forsvarsministeriet til sin efterfølger, Trine Bramsen (S).

Claus Hjort Frederiksen smed jakken, takkede sine nærmeste medarbejdere gennem de seneste to og et halvt år og vendte sig med rosende vendinger mod sin arvtager.

– Jeg kender dig ikke så godt, men du er kendt for at være flittig og for at kunne dit politiske stof.

– Og så har du et dybt kendskab til Forsvaret gennem dit medlemskab af forsvarsforligskredsen og som tidligere konsulent på forsvarsområdet, sagde han og forærede “dagens hovedperson” et signalhorn.

– Det kan du få brug for, når du skal trænge igennem herinde, sagde Claus Hjort Frederiksen.

Den nye minister kvitterede med et lydløst trut og forærede til gengæld sin forgænger en drone, så han kunne “beholde overblikket”.

Henvendt til sine mange nye medarbejdere, sagde Trine Bramsen:

– Vi skal ud på en vigtig og spændende og forhåbentlig meget lang mission sammen her i ministeriet. Og vi skal sørge for, at dem vi sender ud føler sig værdsatte.

Den hidtidige socialdemokratiske justitsordfører varslede også, at hun vil arbejde for at gøre Forsvaret til en endnu bedre arbejdsplads.

– Der skal være plads til mennesket, og der skal være plads til også at have en familie derhjemme, sagde hun.

/ritzau/