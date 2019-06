Ny forsvarsminister melder klar til lang mission

Både lokalet og humøret var mere end lunt, da den afgående Claus Hjort Frederiksen (V) torsdag overdrog depechen i Forsvarsministeriet til sin efterfølger, Trine Bramsen (S).

Claus Hjort Frederiksen smed jakken, takkede sine nærmeste medarbejdere gennem de seneste to og et halvt år og vendte sig med rosende vendinger mod sin arvtager.

– Jeg kender dig ikke så godt, men du er kendt for at være flittig og for at kunne dit politiske stof.

– Og så har du et dybt kendskab til Forsvaret gennem dit medlemskab af forsvarsudvalget og som tidligere konsulent på forsvarsområdet, sagde han og forærede “dagens hovedperson” et signalhorn.

– Det kan du få brug for, når du skal trænge igennem herinde, sagde Claus Hjort Frederiksen.

Den nye minister kvitterede med et lydløst trut og forærede til gengæld sin forgænger en drone, så han kunne “beholde overblikket” fra sin plads i opposition.

Henvendt til sine mange nye medarbejdere, sagde Trine Bramsen:

– Vi skal ud på en vigtig og spændende og forhåbentlig meget lang mission sammen her i ministeriet. Og vi skal sørge for, at dem vi sender ud føler sig værdsatte.

Trine Bramsen kommer til sit nye ministerium på et tidspunkt, hvor Forsvaret for nylig har fået udstukket sin langsigtede kurs i forbindelse med et seksårigt forsvarsforlig.

Alligevel forventer hun at komme til at sætte et klart aftryk på sit område.

– Jeg skal få alle ordene på papiret til at blive til virkelighed. Det svære bliver jo at få det ud at virke i det daglige.

– Og så bliver det min opgave at håndtere de forskellige trusler, der jo kommer i nye udformninger hver eneste dag. De stopper jo ikke bare fordi, man har lavet et forlig sidste år, siger hun.

Trine Bramsen kommer til posten efter en årrække som Socialdemokratiets retsordfører.

/ritzau/