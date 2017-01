DELT DEL DEL

Danmarks nye forsvarschef, Bjørn Ingemann Bisserup, er systemets mand med styr på økonomien. Det bliver nyttigt i det kommende slagsmål om penge til Forsvaret.

Et kort øjeblik går tiden i stå, mens de to uniformerede mænd med strakte arme holder Dannebrog imellem sig på den iskolde Frederiksberg Slotsplads.

Så bryder den afgående forsvarschef, Peter Bartram, stilheden.

– Du har kommandoen, nærmest råber han til sin arvtager.

– Jeg har kommandoen, lyder svaret prompte fra 56-årige Bjørn Ingemann Bisserup, der fra det øjeblik formelt er Danmarks nye chef for de væbnede styrker.

Trods nyudnævnelsen er Bisserup langtfra et nyt ansigt i Forsvarets rækker.

Her har han, siden han var 16 år, arbejdet sig op fra konstabel til topposter som chef for Forsvarskommandoen, koncernstyringsdirektør og nu altså forsvarschef.

De seneste mange år har han siddet på kontor, og kritikere har derfor luftet, at han i for høj grad er en skrivebordsgeneral uden den nødvendige operative erfaring.

Faktisk har han kun været udsendt en enkelt gang tilbage 1989, hvor han var et års tid på Cypern.

Selv afviser han imidlertid, at det skulle være et problem

– Jeg er helt med på, at jeg i de senere år har lavet noget andet, men faktum er, at jeg har været soldat stort set hele mit liv.

Spørgsmål: – Så det er ikke et problem, at du kun har været udsendt en enkelt gang for næsten 30 år siden.

– For mig er det ikke et problem, for det er der heldigvis andre i Forsvaret, der har, og dem vil jeg lytte meget til, siger Bisserup.

Blandt dem, der offentligt har tvivlet på den nye forsvarschefs operative evner, er formanden for officersforeningen HOD, Niels Tønning.

Han hæfter sig til gengæld ved, at Bjørn Bisserup som tidligere koncernstyringsdirektør er godt inde i økonomien.

Og det er nyttigt i en tid, hvor et nyt forsvarsforlig skal forhandles på plads senere i år, og hvor politikerne er åbne for at tilføre flere penge til Forsvaret.

– Set i det perspektiv er Bjørn Bisserup et stærkt kort. Med en baggrund i Forsvarsministeriets departement og den tidligere Forsvarskommando ved han alt om Forsvarets økonomi og den politiske dagsorden, siger Niels Tønning.

Økonomien har også fyldt meget for den afgående forsvarschef, Peter Bartram, der i sine knap fem år på posten har været med til at gennemføre besparelser på driften for næsten tre milliarder kroner.

Derfor kan han med misundelse se på, at hans efterfølger ser ud til at få flere penge at rutte med.

– Det bliver – lidt kækt sagt – forhåbentligt et dansk forår, hvor vi får flere penge. Men der følger nok også nye opgaver med de nye penge, så effektiviseringer vil også være noget, vi ser i fremtiden, spår Peter Bartram.

Selv forlader han Forsvaret for at indtræde som næstformand i bestyrelsen i JP/Politikens Hus, men han er ikke i tvivl om, hvor han ville bruge de ventede millioner, hvis han var fortsat som forsvarschef:

– Jeg synes, at man skal se på vores kampkraft på kamppladsen og vores overlevelsesevne over for nye modstandere, der har mere hardware end tidligere modstandere som pirater og Taliban.

– Så mere materiel?

– Ja, men vi mangler også ressourcer på personelsiden. Vi skal generelt kunne noget mere, siger Peter Bartram.

