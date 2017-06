Udrustningssektionen ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har iværksat et nyt projekt. Projektet omhandler et nyt uniformssystem, hvor al beklædning fra inderst til yderst skal udskiftes. Formålet er at erstatte uniform M/11, med et nutidigt, moderne og mere modulært uniformssystem.

Projektet er fortsat i opstartsfasen og det er derfor ikke præcist afklaret hvilke, og hvor mange genstande der er omfattet af projektet

I øjeblikket undersøges muligheden for, at gennemføre projektet som et fællesnordisk projekt. Og det rigtig god mening da det sandsynligvis vil være økonomisk mere fordelagtigt end at gennemføre det i nationalt regi.

Det er en arbejdsgruppe i NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation .red) med repræsentation af alle nationer der har rejst forslaget. Det nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Det er endnu ikke besluttet hvilke nationer der indgår, hvilket omfang projektet skal have eller en grov tidsplan. FMI forventer at der er en afklaring af dette inden årets udgang.

LÆS OGSÅ : Første officielle billede af den nye danske Multicam uniform M/11

Det nye uniformssystem vil sandsynligvis være multiterræn sløring (MTS) eller kompatibelt med dette. P.t. er det uniformssystemet der er i fokus. De øvrige enkeltmandsudrustnings genstande er også relevante, men alle nationer har kontrakt på områderne p.t.

Ambitionen er at uniformssystemet kan blive udrullet fra 2019. Det vil dog ikke være alle der får alt, men der vil sandsynligvis blive et antal pakker med varierende indhold, der normeres i forhold til ens funktion, forklarer major Thomas Nico Jørgensen, som er chef for Udrustningssektionen ved FMI til krigeren.dk