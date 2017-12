De frivillige fortjener at blive anerkendt for deres indsats for samfundet, siger beskæftigelsesministeren.

Dagpengereglerne bliver lempet for frivillige brandfolk og frivillige i Hjemmeværnet og beredskaberne.

Det står klart, efter at regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale fredag har forhandlet en aftale på plads.

Dermed risikerer de frivillige ikke længere at blive straffet økonomisk, når de stiller deres tid til rådighed for at gøre en indsats til gavn for samfundet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er glad for den nye aftale.

– Det frivillige beredskab og deltidsbrandfolkenes organisation har fortalt, at de nuværende regler holder folk tilbage fra at melde sig. Sådan må det jo ikke være.

– Vi skylder de mange deltidsbrandfolk og frivillige i beredskaberne, at vi som samfund anerkender den kæmpe indsats, de yder, siger Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Også chefen for Hjemmeværnet hilser den nye aftale velkommen

”Det er en meget vigtig aftale for vores frivillige i Hjemmeværnet, som fremover kan levere så mange frivillige timer i Hjemmeværnet, som de har lyst og overskud til, uden det får betydning for deres dagpenge eller efterløn. Jeg synes samtidig, at aftalen er en anerkendelse af, at de opgaver, Hjemmeværnet løser, har stor værdi for samfundet,” udtaler generalmajor Jens Garly.

Med den nye aftale sikrer man, at deltidsansatte brandfolk ikke længere vil forbruge supplerende dagpenge, når de yder en frivillig indsats.

Man bliver ligeledes ikke fradraget i dagpenge eller efterløn, hvis man yder en frivillig indsats i Hjemmeværnet eller beredskaberne.

/ritzau/