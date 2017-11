Sikre hangarer til nykøbte kampfly i Norge står ikke klar før 2020, og det er en stor fejl, mener forsker.

Norge parkerer nye kampfly for milliarder i telte, da planlagte hangarer ikke kan stå klar før om tre år.

– En planlægningsfejl af dimensioner. Der er noget fundamentalt galt med den forsvarspolitiske planlægning i Norge, siger forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen til Adresseavisen.

Det første af de 51 nye kampfly af typen F-35 ankom 3. november.

Ståle Ulriksen mener, at de forstærkede hangarer burde stå klar ved leveringen af de første kampfly.

Annonce

– Jeg bliver skræmt. Vi har vidst i mange år, at disse fly skulle komme. Jeg bliver simpelthen rystet, siger forskeren til avisen.

Aage Lyder Longva, som er næstkommanderende i Luftforsvaret, bekræfter, at forsvaret må bruge midlertidige teltløsninger. Først i 2020, når mindst 22 af de nye fly er leveret, vil de specialbyggede hangarer til 2,26 milliarder norske kroner stå klar.

– Mens vi venter på robuste hangarløsninger, vil vi benytte den nye vedligeholdelseshangar til at parkere F-35. Vi vil også benytte tilpassede flyklargøringshaller i forstærket plast, siger Longva.

Forsvaret i Norge er endt i denne situation, da basen i Ørland, hvor flyene skal stå, oprindeligt var planlagt som en fredsbase uden betonhangarer.

Men 16. juni besluttede Stortinget at bevilge penge til at bygge hangarer i beton for at beskytte den gigantiske investering.

Norge investerer 81 milliarder norske kroner i flyene. Leveringsomkostningerne er beregnet til over 270 milliarder norske kroner.

Ørland ligger omkring 60 kilometers flyvetur fra Trondhjem.

/ritzau/NTB