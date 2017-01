Pistol M/49 er ved at være fortid i Forsvaret. Den ventes udskiftet i løbet af 2019. Den nye værnsfælles pistol bliver af typen Striker Fired.

Den hedder Pistol M/49, men kaldes oftest ‘Neuhausen’, og det er en gammel sag. Den blev udviklet allerede før 2. Verdenskrig, men først sat i produktion i 1947, først og fremmest med henblik på brug i den schweiziske hær.

SIG P210 blev i 1949 indført i det danske forsvar som personligt våben for officerer, militærpoliti m.fl. og den opfylder ikke længere de krav, brugerne stiller til et våben, der kan blive afgørende, hvis man ikke længere kan bruge sit primære våben eller det ikke er inden for umiddelbar rækkevidde.

Blandt andet har SIG 210 kun plads til otte patroner i magasinet, og man kan ikke sætte ekstra sigte eller laser på den.

Markedet skal først undersøges

Lige nu er man i den tidlige fase, hvor man foretager en såkaldt markedsundersøgelse. Hvordan ser pistol markedet ud anno 2017. Nogle krav er allerede defineret, men ikke alle. I det hele taget ; hvad skal der til for at købe den helt rigtige pistol, der passer til alle værn, inklusiv specialoperationsstyrkerne.

…sikringen sidder nu i pegefingeren og mellem ørene på skytten.

Det er besluttet, at pistolen skal være af typen Striker Fired. Det er en semiautomatisk haneløs type, hvor slagstiften spændes indvendig i pistolen ved hjælp af selve aftrækket. Slagstiften påvirkes direkte af aftrækkeren. Der er derfor ingen hane til at gribe fat i udstyr, tøj eller lignende.

Alle aftræk har samme aftræksvægt.

Ingen fysisk udvendig sikring.

Der vil også være et krav til leverandøren af den nye pistol, om at den i modsætning til Pistol M/49 ikke er udstyret med en fysisk udvendig sikring. Det fortæller chef for Kapacitetscenter Våben i FMI, major Tom Elvius-Brisson.

”Når man har trukket sit våben, er det fordi, man er i en situation, hvor man enten skal true eller skyde. Og skal man skyde, er den bedste og hurtigst afsikring at flytte pegefingeren til aftrækkeren,” siger majoren.

Med andre ord sidder sikringen i pegefingeren og mellem ørene på skytten.

Kun udleveret hylster må benyttes

Det er planen at der pistolen medfølger et pistolhylster der er formstøbt i et hårdt materiale, som de nye hylstre der pt. anvendes til bl.a. Pistol M/49. Derved sikres aftrækkeren mod utilsigtet påvirkning.

Af sikkerhedshensyn vil det af det kommende reglement fremgå, at der kun må anvendes det udleverede hylster.

Det vil også være et krav til den kommende pistol, at den har en indbygget fysisk slagstiftsikring, der sikrer, at pistolen ikke går af, hvis den for eksempel tabes på gulvet eller udsættes for g-kraft i fly.

One gun to rule them all

Den nye pistol erstatter ikke bare Pistol M/49, men kan på sigt erstatte samtlige pistoler i brug i Forsvaret. Dette er dog afhængig af det fremtidige valg.

Eksempelvis kan specialoperationsstyrker, hundeførere og Militærpolitiet også på sigt komme til at bruge den nye værnsfælles pistol.

Kilde: FMI