Danmark kan ikke undslå sig NATOs fælles mål for forsvarsbudgetterne. Budgettet skal op, siger Stoltenberg.

Danmark kan ifølge NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg ikke undslå sig Natos fælles målsætning om at bruge to procent af sit budget på forsvaret.

– Jeg er vældig taknemmelig for alt det, Danmark bidrager med til Nato. Danmark har på flere områder vældig avancerede og moderne styrker.

– Men der er behov for mere fra Danmark. Der er behov for større dybde og mere af det højkvalitetsforsvar, Danmark allerede har, siger Stoltenberg tirsdag på en briefing med danske og norske journalister forud for et Nato-forsvarsministermøde senere på ugen.

De 28 NATO-landes stats- og regeringschefer enedes på et topmøde i Wales i 2014 om, at de alle skulle have vendt trenden med at beskære budgetterne.

Og derefter skulle de sigte mod at bruge to procent af deres budget på forsvar i løbet af ti år.

I øjeblikket er det kun fem Nato-lande – USA, Grækenland, Storbritannien, Estland og Polen – der lever op til målet. Danmark ligger med 1,17 procent på en 17.-plads blandt de 28 lande.

USA’s nye præsident, Donald Trump, har øget fokus på målsætningen. I begge de telefonsamtaler, han har haft med Jens Stoltenberg, har Trump lagt vægt på, at der er behov for en mere ligelig byrdefordeling i Nato.

Nato-chefen konstaterer tirsdag med glæde, at trenden med faldende forsvarsbudgetter nu ser ud til at være vendt. Set under ét øgede Canada og de europæiske lande deres forsvarsbudgetter med 3,8 procent sidste år.

Men alle skal bidrage, understreger generalsekretæren.

– Derfor regner jeg selvfølgelig med, at Danmark også begynder at øge sine forsvarsudgifter, siger Jens Stoltenberg.

