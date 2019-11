NATO vender blikket mod rummet – vil styrke sit forsvar

Forsvarsalliancen Nato retter nu også blikket mod rummet.

I dag har land, vand, luft og cyberspace været steder, som kunne betragtes som en kampplads – men nu vil rummet også være i fokus.

Det fortalte Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde tirsdag. Nato-landenes udenrigsministre ventes at godkende beslutningen onsdag.

– I en hurtigt udviklende verden fortsætter Nato med at tilpasse sig for at stå over for strategiske udfordringer. Og i morgen vil vi tage et andet vigtigt skridt.

– Jeg forventer, at ministrene vil være enige om at anerkende rummet som et operationelt domæne – på linje med luft, land, vand og cyberspace, sagde han.

Omkring halvdelen af de 2000 satellitter, der kredser rundt om jorden, tilhører Nato-lande, fortæller generalsekretæren.

– Så at anerkende rummet som operationelt domæne vil være et klart signal om, at vi fortsætter med at styrke vores forsvar og afskrækkelse på alle områder, siger Stoltenberg.

Han afviser samtidig, at Nato ønsker at sende våben ud i rummet. Nato vil overholde de internationale love.

– Nato har ingen intentioner om at sætte våben ud i rummet, sagde Stoltenberg.

Men et angreb på et Nato-lands satellit kan være en “provokation, som er nødt til at blive adresseret,” lød det fra den amerikanske Nato-ambassadør, Kay Bailey Hutcinson ifølge nyhedsbureauet dpa.

Natos artikel 5, som er alliancens musketered, siger, at hvis et medlemsland angribes, skal det betragtes som et angreb på dem alle. Men den har kun været i brug én gang – efter angrebet 11. september 2001 i USA.

Ifølge den amerikanske Nato-ambassadør vil et satellitangreb ikke svare til at invadere et land, men en indtrængen i et kommunikationsnetværk kan lede til en konflikt.

– Det vil helt sikkert være et anliggende, som der vil blive kigget på i fremtiden, udtaler Kay Bailey Hutcinson ifølge dpa.

Hun understreger samtidig, at formålet med at udvide Natos fokus til rummet er afskrækkelse og forsvar.

/ritzau/