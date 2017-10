Søværnets absolutte største slagstyrke i form af de tre fregatter med hjemsted på Flådestation Korsør bør kunne suppleres, så der bliver plads til to mere ved kaj i Korsør.

Det skriver Sjællandske.

Det ønske er ifølge kommandør og flådestationens chef Per Hesselberg fremsat af Nato.

– Nato var i foråret på inspektion hos os i forbindelse med deres strategi om mere fokus på Østersøregionen og Rusland.

Nato anser Flådestation Korsør som en sikker og operativ havn, siger Per Hesselberg til Sjællandske.

Han har da også allerede udarbejdet udvidelsesplaner, så den krævede kajplads til i alt fem fregatter kan fremskaffes. Han vil ikke vise planen eller fortælle, hvad den koster, fordi et nyt forsvarsforlig endnu ikke er på plads.

– Jeg tror på, at vi får vores ønsker opfyldt, fordi de passer ind i Natos strategi.

Annonce

Det undersøges også, om Nato kan bidrage økonomisk til de nødvendige investeringer i Korsør, siger Per Hesselberg.

I det forsvarsforlig, der i løbet af kort tid erstattes af et nyt, var det pålagt den 50 år gamle Flådestation Korsør ikke at foretage større investeringer. Derfor er der et efterslæb på nødvendig vedligeholdelse.

I Frederikshavn er der investeret godt et kvart milliard kroner.

Per Hesselberg slår fast, at Danmark har brug for to flådestationer.