Nato-chef: Lang vej igen før mere rimelig byrdefordeling

Vi har fået en god start. Men der er stadig lang vej igen, før der er en mere rimelig fordeling af den økonomiske byrde blandt de 29 Nato-lande.

Sådan lyder meldingen fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, tirsdag på et pressemøde i Bruxelles.

Han siger, at i 2014 ramte kun tre lande Natos mål om at bruge to procent af bruttonationalproduktet (BNP) på forsvar.

– I år forventer vi, at otte allierede når målet. Og i 2024 forventer vi, at mindst 15 allierede vil bruge to procent af BNP eller mere på forsvar, siger Stoltenberg.

– Det er væsentlige fremskridt og en god start. Men vi har stadig lang vej igen, siger han.

På et topmøde i Wales i 2014 blev alle Nato-landene enige om at arbejde hen imod at bruge to procent af deres bruttonationalprodukt på forsvar i 2024.

Danmark ligger med 1,16 procent langt under Nato-målet. Men det nye forsvarsforlig ventes at bringe Danmark op på 1,3 procent i 2023.

USA har med Donald Trump som præsident truet med at “moderere” sit engagement i Nato, med mindre de andre Nato-lande begynder at bruge mere på deres eget forsvar.

Det ligger dog ikke klart, hvad der mere præcist ligger i den trussel, hvis den skulle føres ud i livet.

Alle Nato-lande har før et forsvarsministermøde i Bruxelles onsdag og torsdag afleveret nationale handlingsplaner, der viser, hvordan de har tænkt sig at leve op til Natos mål om at bruge mere på forsvaret.

/ritzau/