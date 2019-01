Nato-chef efter møde med Rusland: Rakettraktat er i fare

Et krisemøde fredag mellem Nato og Rusland bragte intet gennembrud i striden om en traktat om våbenkontrol – INF – der forbyder opstilling af mellemdistanceraketter på land.

INF-traktaten er reelt i fare, konstaterer Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, efter mødet i Nato-Rusland Rådet.

– Der var ingen reelle fremskridt. Rusland udviste ingen vilje til at ændre holdning, siger Stoltenberg efter mødet i Bruxelles.

Bekymringen i den vestlige forsvarsalliance er rettet mod et nyt russisk missil. Missilet SSC-8 er mobilt, og det kan ifølge Nato med “kort eller intet varsel” ramme europæiske byer.

Rusland siger, at SSC-8 overholder INF-aftalen. Aftalen forbyder opstilling af missiler, der kan ramme mål mellem 500 og 5500 kilometer væk.

INF har siden 1988 forbudt opstillingen af denne slags våben. Året forinden blev aftalen underskrevet af de daværende ledere af USA og Sovjetunionen – Ronald Reagan og Mikhail Gorbatjov.

– Vi ønsker ingen ny kold krig. Vi ønsker intet nyt våbenkapløb, konstaterer Stoltenberg på mødet fredag.

USA vil officielt indlede processen med at trække sig fra aftalen 2. februar, hvis ikke russerne reagerer på bekymringen fra forsvarsalliancen. Det vil ske med en karensperiode på seks måneder.

På et udenrigsministermøde i november stod et samlet Nato bag USA, der har sagt, at Rusland ikke lever op til INF-aftalen.

– Jeg vil ikke spekulere i, hvad udfaldet af denne proces bliver. Det skyldes dels, at vi fortsat forsøger at få Rusland til at overholde aftalen, og dels er det et meget alvorligt emne, siger Jens Stoltenberg.

På fredagens møde i Nato-Rusland Rådet diskuterede parterne også situationen i Ukraine. Det emne har været øverst på dagsordenen i rådet siden 2014.

Nato fordømte ifølge Stoltenberg igen Ruslands annektering af halvøen Krim. Desuden appellerede han til, at Rusland løslader 24 ukrainske soldater, som er fængslet efter en skudepisode i Kertj-strædet i november sidste år.

