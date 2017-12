32 unge aftjente sidste år deres værnepligt som militærnægtere. I 2015 var tallet 26. Det var det laveste antal militærnægtere i Danmark, siden begyndelsen af 1930’erne – bortset fra under Anden Verdenskrig, da der ikke blev indkaldt soldater, og der derfor heller ikke var militærnægtere. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Den 13. december 1917 fik Danmark sin første militærnægterlov, som tillod værnepligtige at nægte at forrette militærtjeneste, hvis det stred imod deres samvittighed.

Nu 100 år senere har det kun i meget begrænset omfang været nødvendigt for de værnepligtige at tage militærnægterlovens bogstav om modstand mod militærtjeneste i anvendelse. Det skyldes, at mange trækker frinummer ved sessionerne, og at langt de fleste af de værnepligtige, forsvaret har brug for, melder sig frivilligt.

Forsvaret vurderer på baggrund af den løbende kontakt med de unge, at der kan være en række årsager til, at så mange melder sig frivilligt: De vil gerne bidrage til at skabe fred og sikkerhed i verden, værnepligtsuddannelsen kan give dem et særligt fællesskab og kammeratskab, den kan give personlig udfordring, og nogle vil gerne have uddannelsen på deres cv.

”Endelig er værnepligtsuddannelsen indgangsportalen til de mange muligheder, som Forsvaret og Beredskabsstyrelsen tilbyder. Hvis man overvejer en uddannelse og en karriere i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, så er værnepligtsuddannelsen en god mulighed for at se os an,” skriver presse- og kommunikationschef i Forsvarsministeriets Personalestyrelse Tomas Ilsøe-Mikkelsen i en e-mail til Kristeligt Dagblad.