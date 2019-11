Minister mangler argumenter for at droppe forsvarsforbeholdet

Båndene skal styrkes på tværs af Europa, men der skal stærkere argumenter til før der er udsigt til et dansk-europæisk samarbejde uden et EU-forsvarsforbehold.

Det er meldingen fra den danske forsvarsminister, Trine Bramsen (S), efter et ministerrådsmøde i Bruxelles tirsdag.

– Man bliver nødt til at diskutere, hvor vi konkret står over for de udfordringer, som vi ikke kan håndtere i andre regi som NATO eller med bilaterale samarbejder.

– Der mangler jeg altså nogle meget stærke argumenter for at danskerne skal afskaffe et forbehold, siger ministeren.

Mødet mellems EU-landenes forsvarsministre havde blandt andet om EU’s udvidede forsvarssamarbejde, Pesco, på dagsordenen.

Danmark står grundet forbeholdet uden for en række europæiske samarbejder, herunder Pesco, men det mener Trine Bramsen ikke er et problem for nuværende.

– Spørgsmålet er jo, om der er noget viden, vi afskærer os selv fra. Og det kan jeg ikke se lige nu og her, siger hun.

Som led i det europæiske forsvarssamarbejde afsætter EU i perioden 2021-2027 13 milliarder euro til Den Europæiske Forsvarsfond.

Pengene kan gå til forsvarsmæssig udvikling og forskning, og det er en pengepulje, som danske virksomheder kan få del af.

Fonden er ikke er omfattet af forbeholdet, og virksomhederne kan derfor byde ind efter normale EU-udbudsregler.

Forsvarsministeren forklarer, at regering holder nøje øje med de danske virksomheders mulighed for europæisk deltagelse.

– Det er klart, at hvis vi ender i en situation, hvor danske virksomheder bliver afskåret fra deltagelse i europæiske projekter, så bliver sagen en anden.

– Det er bare ikke der, vi er nu, siger ministeren.

/ritzau/