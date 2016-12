DELT 40 GANGE DEL DEL

Danmark trækker F-16-fly hjem fra Syrien/ Irak, erfarer TV2. I stedet skal kræfterne bruges på træningsmissioner.

Danmark skal ikke længere bidrage med kampfly i Syrien og Irak. Ifølge TV2’s oplysninger bliver F-16-flyene trukket hjem fra Syrien. I stedet skal kræfterne bruges på træningsmissioner, oplyser TV2.

Det har hele tiden været meningen, at kampflyene skulle trækkes hjem efter senest seks måneder.

Bidraget blev udsendt i juni 2016 og aftalen var, at bidraget kunne udsendes i op til seks måneder. Derefter skal fly og piloter og mekanikere have en pause.

Tilbagetrækningen skal dog formentlig ikke ses som et brud med det danske engagement i kampen mod Islamisk Stat.

Regeringen fastslår dog i sit regeringsgrundlag, at man fortsat ønsker at deltage i indsatsen. Men det kan så blive med andre bidrag som eksempelvis de soldater, der er udsendt for at træne irakiske soldater til kampen mod IS.

I VLAK-regeringens regeringsgrundlag hedder det:

– Danmark skal fortsætte med at bidrage aktivt til internationale militære operationer og stabiliseringsopgaver.

– Det gælder indsatser i vores nærområde som i Baltikum med NATO’s fremskudte forsvar, og det gælder indsatser som i Irak og Syrien, hvor vi bekæmper terrorbevægelsen, ISIL, sammen med vores allierede, står der i regeringsgrundlaget.

/ritzau/

