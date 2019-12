Medarbejdere politianmeldes for svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

I årevis har medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse uden andres indblanding kunne bestille varer og tjenesteydelser, kvittere for modtagelsen og godkende betalingen for varerne og tjenesteydelserne.

Dermed har den enkelte medarbejder selv kunne gennemføre fiktive indkøb på vegne af styrelsen, der med et budget på knap to milliarder kroner er ansvarlig for alle Forsvarets bygge- og anlægsprojekter samt driften af alle Forsvarets bygninger. Det fremgår af en revisionsrapport, som Rigsrevisionen har udarbejdet om ejendomsstyrelsens regnskabs- og indkøbspraksis, skriver Altinget.

På baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse er to medarbejdere blevet politianmeldt for svindel, da de mistænkes for at have benyttet sig af hullerne i systemet. Det bekræfter Forsvarsministeriet over for Altinget.

Rigsrevisionen har undersøgt en lang række indkøb foretaget af medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og fundet brud på almindelige regnskabsregler i 75 procent af indkøbene.

Foruden den manglende kontrol af bestilling, levering og betaling, så er der også blevet betalt for varer og tjenesteydelser, som ikke er blevet leveret. Desuden er mere end 80 procent af de fejlbehæftede indkøb blevet bestilt og betalt i december og først leveret året efter.

”Rigsrevisionens rapport er skræmmende læsning, og det er meget, meget alvorligt,” siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) til Altinget. Hun har sendt et rejsehold fra ministeriet afsted til ejendomsstyrelsen i Hjørring og vil ikke udelukke en advokatundersøgelse.

Rapporten fra Rigsrevisionen skal behandles på statsrevisorernes møde fredag formiddag.

”Der er forskellige ting i sagen, som jeg noterer som højst usædvanlige,” siger formand for statsrevisorerne, Henrik Thorup til Altinget.

På mødet skal statsrevisorerne beslutte sig for, hvor hård kritik de skal komme med. Flere statsrevisorer siger til Altinget, at der formentlig bliver tale om hård og sønderlemmende kritik.