USA’s kommende forsvarsminister er en pensioneret firestjernet general.



USA’s kommende præsident, Donald Trump, har udpeget landets nye forsvarsminister.

Det bliver den tidligere general James “Mad Dog” Mattis, skriver avisen The Washington Post.

I en opdatering på Twitter, oplyser en talsmand for Donald Trump dog, at der endnu ikke er truffet en endelig beslutning.

Mattis har tidligere været nævnt som det mest sandsynlige bud til at indtage netop den post i Trumps kommende regering.

Den 66-årige firestjernede general gik på pension i 2013 efter fire årtier i U.S. Marine Corps.

Udnævnelsen skal af den grund godkendes af den amerikanske kongres. Ifølge loven må forsvarsministre ikke have været i aktiv tjeneste de seneste syv år.

Det er sket en enkelt tidligere i 1950.

Ifølge The Washington Post er Mattis blandt andet kendt for at være hård i tonen over for USA’s modstandere, heriblandt Iran – ligesom landets kommende præsident, der indtager posten til januar næste år.

De seneste år har Mattis været rådgiver og aktiv i Hoover Institution, der er en tænketank ved Stanford Universitet.

Over for The Washington Post roser en anonym, tidligere højt placeret kilde i det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, Trumps valg af forsvarsminister.

– Den kommende præsident gør klogt i at vælge en så respekteret som Jim Mattis til den post, lyder det.

– Han er en kriger, lærd og ærlig (…) Han siger sandheden til alle, og han vil sandelig sige sandheden til sin nye øverstbefalende.

Mad Dog er også kendt for hans ‘Badass‘ citater. Vi har samlet seks af dem her:

1 “I come in peace. I didn’t bring artillery. But I’m pleading with you, with tears in my eyes: If you fuck with me, I’ll kill you all.”

2 “Be polite, be professional, but have a plan to kill everybody you meet.”

3 “The first time you blow someone away is not an insignificant event. That said, there are some assholes in the world that just need to be shot.”

4 “A country that armed Stalin to defeat Hitler can certainly work alongside enemies of al-Qaida to defeat al-Qaida.”

5 “Powerpoint makes us stupid”