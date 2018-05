Løkke besøger danske soldater i Kosovo

Kort inden topmødet om Vestbalkan 16.-17. maj i Bulgariens hovedstad Sofia besøger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) 14. maj de udsendte danske soldater i Kosovo, hvor de indgår i Natos mission KFOR.

Besøget er med i statsministerens tur 14.-15. maj til Kosovo, Østrig og Slovakiet.

– Danske soldater gør en forskel for fred og sikkerhed i mange dele af verdenen. Natos mission i Kosovo har i høj grad bidraget til langvarig stabilitet i Europas baghave, siger statsministeren i en skriftlig kommentar.

I Østrig deltager Løkke i klimakonferencen R20, som er skabt af Californiens tidligere guvernør Arnold Schwarzenegger. 14. maj spiser Løkke middag med Østrigs forbundskansler Sebastian Kurz.

15. maj deltager statsministeren i et panel om løsninger for at nå klimamål.

– I en tid hvor nogle lande sætter spørgsmålstegn ved klimaindsatsen, må vi andre tage hårdere fat, siger Lars Løkke Rasmussen

I juni 2017 trak den amerikanske præsident Donald Trump USA ud af klimaaftalen fra Paris.

Aftalen forpligter 195 lande til at begrænse udslip af CO2 og andre klimagasser, så den gennemsnitlige globale temperatur kan begrænses med 1,5 grader.

15. maj har Løkke også et frokostmøde med forbundskansler Sebastian Kurz. Bagefter møder han Slovakiets premierminister Peter Pellegrini.

– Vi kommer til at mangle briterne i EU-samarbejdet. Derfor skal vi i endnu højere grad pleje og udvikle alliancer med andre EU-lande, siger Lars Løkke Rasmussen.

– Danmark og Østrig ser ens på mange problemstillinger, og derfor er det naturligt at skabe et endnu tættere samarbejde mellem vores lande.

/ritzau/