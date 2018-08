Krise mellem USA og Tyrkiet kan forsinke nye danske kampfly

Den diplomatiske krise mellem USA og Tyrkiet kan ende med at få betydning for, hvornår Danmark kan få leveret de 27 nye F-35-kampfly. Det skriver Politiken.

En stribe tyrkiske virksomheder er underleverandører til kampflyene.

Derfor kan præsident Trumps og Kongressens beslutning i sidste uge om at indføre sanktioner mod Tyrkiets forsvarsindustri gøre fremtiden for produktionen af blandt andet avancerede dele til de nye flys cockpit tvivlsom.

– Det vil formentlig tage flere år at erstatte dem, hvis Tyrkiet forlader projektet eller bliver smidt ud, siger seniorforsker Gary Schaub ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet til Politiken.

Han har siden 2012 fulgt udskiftningen af F-16-flyene. De skal erstattes af 27 amerikanske F-35 fly til en forventet samlet pris på 56 milliarder kroner.

Schaub har tidligere arbejdet for en stribe forskningscentre i det amerikanske flyvevåben.

Kongressen har med Donald Trumps godkendelse netop sat en stopper for den formelle overdragelse af de første to F-35 kampfly til Tyrkiet og lagt en stribe tyrkiske underleverandører på is.

Det gælder i en periode på 90 dage, hvor forsvarsministeriet, Pentagon, skal lave en rapport om risikoen ved overførsel af militær højteknologi til Nato-partneren Tyrkiet.

På overfladen handler striden om Tyrkiets fængsling af en amerikansk præst. Men Tyrkiets overraskende beslutning om at ville købe et russisk luftforsvarssystem er den vigtigste grund til krisen, vurderer Gary Schaub.

USA og Nato frygter russisk spionage mod blandt andet F-35, hvis russiske teknikere får adgang til tyrkiske flybaser.

– Hvis det eskalerer, skal der findes andre leverandører som erstatning for de tyrkiske. Det vil selvfølgelig ske, men det vil tage et par år, så leveringen af flyene vil blive forsinket, siger Gary Schaub til Politiken.

