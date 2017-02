6 SIX (Streaming – HBO Nordic)

Six er den anden originale dramaserie fra History Channel efter Vikings og følger Navy SEAL Team Six på mission i Afghanistan, ‌2014. Missionen går ud på at eliminere en Taleban-leder, men da teamet pludselig finder ud af, at der er en amerikansk statsborger, der samarbejder med terroristerne, ændrer missionen karakter.