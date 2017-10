Nu kan du købe den helt nye ECCO BIOM Hike støvle som en “Kriger-Deal”.

Vi har fået presset prisen ned, så vores læsere sparer 15% – plus at der følger et gratis pleje-kit til støvlerne med.

Vejl. pris : 2.220,-

Kriger deal : 1.870,- nu kun 1.700,- !! (inkl. gratis pleje-kit)

Det er den første støvle siden “Frømands støvlen”, som ECCO har målrettet militært brug.

Militær udgave af BIOM Hike !

Grundideen bag ECCO BIOM Hike støvlen har været at tage ECCOs komfort og overføre det til en ekstrem slidstærk støvle i yak okse skind og lave den 100% vandtæt med GORE-TEX® membran.

Nu har man lavet en decideret militær udgave. Her har man :

fjernet de fleste syninger ved at anvender endnu større stykker af Yak læder. Dette gør støvlen endnu mere slidstærk.

flyttet den ekstra beskyttelse i tåkappen fra ydresiden til ind under YAK læderet, dels for at forhindre at syningerne springer når støvlen bliver udsat for ekstrem hård belastning og dels for at gøre tåkappen lidt hårdere (dog uden at det er en sikkerhedsstøvle)

indlagt ca. 15% mere ”memory-foam” omkring fod, som giver større stabilitet og komfort.

Og endelig har ECCO produceret støvlen, så den overholder Forsvarets krav ifht. den brune farvenuance.

Vi formidler denne Kriger-deal i samarbejde med Westwind. De er udvalgt som special samarbejdspartner i forbindelse med salget af ECCO Biom Hike militærstøvlen.

ECCO BIOM Hike støvlen er blevet testet af en række danske soldater, inden udgivelsen.

”Selv efter 14 dages ekstrem brug gør det ikke ondt i mine fødder”

”Støvlen er perfekt til lange march selv i det værste terræn”

”Støvlen indfrier alle mine krav – ligesom ECCOs gamle ”frømands” støvle”

”I 30 graders varme føles støvlen ikke speciel varm”

Vi har også testet støvlen, og anmeldelsen kan du læse her

