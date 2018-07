Kostbar dansk uddannelse af litauiske søofficerer i Litauen var spildt

Litauen tillod ikke officererne at bruge deres uddannelse, som Danmark skønsmæssigt brugt 25 millioner kroner på.

I en kort periode i 1990’erne førte Danmark stormagtspolitik i Sovjetunionens ruiner. Efter 50 års besættelse blev landene i Baltikum selvstændige, og den danske regering pumpede mindst 10,8 milliarder kroner i genopbygningen af særligt Litauen, Estland og Letland. Det skriver Politiken lørdag.

En væsentlig del af midlerne blev brugt på at uddanne nationale forsvarsstyrker. Danmark ville stabilisere Østersøen og opbygge Nato’s bolværk mod øst, i fald den russiske bjørn skulle vågne igen.

Til det formål havde balterne brug for at få uddannet nye militære ledere, der ikke var fedtede ind i den sovjetiske fortid.

Jonas fra Litauen var en af 59 baltere, der efter Murens fald fik en lang militær uddannelse betalt af Danmark. Balterne havde brug for folk som Jonas.

Men nu viser det sig, at Danmarks investering var spildt.

»Jeg var en af to litauere i et udskilningskapløb med 120 kandidater på min årgang. Efter fysiske tests og flere samtaler blev jeg udvalgt til at rejse til Danmark og få en lederuddannelse på Søværnets Officersskole«, siger Jonas, der af hensyn til sin karriere ønsker at være anonym.

Michael H. Clemmesen var i perioden 1994-2004 Danmarks forsvarsattaché i Baltikum.

Han siger til Politiken:

»Det er mig helt uforståeligt, at de litauiske søofficerer ikke har fået anerkendt deres uddannelse. For vi startede programmet på direkte anmodning af den daværende litauiske flådechef, den højt respekterede Raimundas Baltuška«.

Jonas kan ikke se, hvad Danmark skulle have gjort anderledes.

»Danmark gav mig og mine landsmænd den bedste uddannelse, vi kunne bede om. Jeg er bare ærgerlig over, mit eget land ikke mente, den kunne bruges«.