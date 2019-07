Kosovo lukker sin grænse for serbiske embedsmænd

Der kommer “konstant propaganda og falske nyheder” fra Serbien, siger udenrigsministeriet i Kosovo. Derfor lukker Kosovo nu sin grænse for personer, der arbejder for staten Serbien.

– Udenrigsministeriet vil ikke tillade embedsmænd fra Beograd at besøge Kosovo, og alle anmodninger afvises, så længe denne opførsel fortsætter, skriver Jetlir Zyberaj, rådgiver for Kosovos udenrigsminister, på Facebook.

Dermed får det kølige diplomatiske forhold mellem de to lande endnu en tand mod det værre.

Kosovo var tidligere provins i Serbien, og indbyggerne er overvejende etniske albanere.

I 2008 udråbte Kosovo sig selv som en selvstændig stat, men den anerkender Serbien ikke.

I det nordlige Kosovo er der et serbisk mindretal. Serbiske embedsmænd har beskyldt Kosovo for at prøve at skabe en “humanitær krise” i dette område ved tidligere i år at have indført told på 100 procent på varer fra Serbien, skriver nyhedsbureauet AP.

Alexander Vulin, Serbiens forsvarsminister, siger, at indrejseforbuddet er et forsøg på at afskære forbindelserne mellem serberne i Kosovo og serberne i Serbien.

– Det får simpelthen ikke lov til at ske.

Serbiens regering siger, at den nye told har ført til mangel på mad og medicin i de serbiske områder i Kosovo.

Det afviser Kosovos regering. Den beskylder nabolandet for at “fabrikere” en krise, for der er ifølge regeringen rigeligt med mad i området.

Embedsmænd fra Kosovo besøger i praksis meget sjældent Serbien, men serbiske embedsmænd er ofte i Kosovo hos de etniske serbere.

Kosovos regering har sagt, at tolden på serbiske varer ikke fjernes, før Serbien anerkender Kosovo som en selvstændig stat.

Serbien afviser at forhandle med Kosovo, før tolden er fjernet.

/ritzau/AFP

Danske soldater i Kosovo

Danmark bidrager til NATOs fredsstøttende operation i Kosovo. Hovedopgaven for de i dag 35 danske soldater i Kosovo Force (KFOR) er bevogtning af Camp Marechal De Lattre de Tassigny ved Novo Selo. De danske soldater løser også opgaver i Kosovo Force hovedkvarter i Pristina.

Mere end 13.000 danske soldater har gjort tjeneste i Kosovo, siden Hæren første gang udsendte soldater til Kosovo Force (KFOR).

Kosovomissionen begyndte i efteråret 1999, hvor 800 danske soldater blev udstationeret i den konfliktfyldte region. Styrkebidraget blev hurtigt forøget til 880 soldater, som er det højeste antal soldater, Danmark har bidraget med til missionen.