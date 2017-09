Forud for forhandling om forsvarsforliget siger kontreadmiral, at ubåde til flere milliarder vil være en fejl.

Ruslands militære pres i Østersøen med flådeøvelser er kommet på alles læber, og derfor rejser spørgsmålet sig, hvordan man bedst bekæmper ubåde uden selv at have dem?

Kontreadmiral Nils Wang, chef for Forsvarsakademiet, taler på en åben høring på Christiansborg (se tv-klip nederts) imod at investere i ubåde. Han mener, at pengene kunne bruges bedre på andre kapaciteter, da ubåde er “ekstremt” dyre.

– En investering på seks til otte milliarder kroner i genetablering af dansk ubådsvåben vil under de givne omstændigheder være en eklatant fejlinvestering, siger han.

Det vil svare til tre til fire ubåde, hvor han mener, at tre er minimum.

– Som russer vil jeg være langt mere bekymret for et Danmark med langtrækkende strikemissiler end et Danmark med ubåd nummer 15, 16 og 17 i Østersøen, siger han.

Han henviser til de konventionelle kystubåde, som Nato-landene og allierede allerede har i Østersøen.

Nogle folketingspolitikere taler for, at Danmark skal investere i ubåde som en del af det kommende forsvarsforlig, hvor regeringen har lovet et substantielt løft.

Andre mener, at pengene skal bruges andre steder.

Hvis Danmark igen skal gøre ubåde til en del af det danske forsvar, vil det tage op mod et årti, siger kontreadmiralen.

– Mit umiddelbare bud vil være, at alt afhængig af hvor mange vitaminer man lægger i det, og hvor meget man vil det, vil det tage otte til ti år, siger Nils Wang.

