8000 danskere skal årligt aftjene værnepligt, mener De Konservatives forsvarsordfører, Rasmus Jarlov.

De Konservative vil have dobbelt så mange værnepligtige for at styrke forsvaret af Danmarks nærområde. Over 8000 unge danskere skal årligt i trøjen. Ikke kun 4179 værnepligtige ligesom sidste år.

Det siger De Konservatives forsvarsordfører, Rasmus Jarlov til Radio24syv.

– Flere værnepligtige vil forbedre den danske sikkerhed, siger Rasmus Jarlov.

Torsdag oplyste den svenske regering, at værnepligten genindføres for at styrke Sveriges sikkerhed. Siden 2010 har Sverige ikke haft værnepligt.

Ifølge Sveriges statslige tv-selskab SVT skal mindst 4000 unge svenskere fra 2018 til 2019 ind som værnepligtige.

De Konservative kan ikke selv øge værnepligten, før partierne har forhandlet et nyt forsvarsforlig på plads. Radio 24syv har forgæves søgt en kommentar fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

De Konservative påpeger, at der i 2006 var 6119 værnepligtige.

– Vi har behov for at øge antallet betydeligt, for i dag kan vi kun stille med 18 delinger af infanteri, og det er simpelt hen for lidt, siger Rasmus Jarlov.

Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF) afviser idéen.

– Otte ud af de ti værnepligtige bliver sendt hjem igen, fordi Forsvaret hverken har plads eller brug for dem, siger HKKF’s formand Flemming Vinther, og tilføjer:

– Så det er en frygtelig dyr rekrutteringsmaskine, som De Konservative nu vil sætte gang i.

Flemming Vinther mener, tiden er løbet fra værnepligten.

Rasmus Jarlov erkender, at forsvaret nu har brug for helt andre kompetencer.

– Men man har stadig brug for soldater, der kan kæmpe krigene, og man har brug for soldater på landjorden, siger Rasmus Jarlov.

– Og særligt når det gælder om at forsvare Danmark i vores eget nærområde, så er værnepligtige meget vigtige.

