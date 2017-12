Finansudvalget har nu godkendt regningen på 16,37 milliarder kroner for køb af 27 nye F-35 kampfly.

Et flertal i Folketinget har torsdag givet det formelle grønne lys til at påbegynde indkøbet af de 27 nye F-35-kampfly til en samlet indkøbspris af 16,37 milliarder kroner.

Ritzau erfarer, at medlemmerne af Folketingets Finansudvalg har tiltrådt det aktstykke, hvori Forsvarsministeriet har bedt om lov til at bruge de mange penge.

Dermed er der sat punktum for det langstrakte forløb, og de første danske F-35’ere vil efter planen blive leveret på den amerikanske Luke Air Force Base i Arizona i 2021.

Først skal de dog samles på producenten Lockheed Martins enorme fabrik i Fort Worth i Texas.

Samlet forventes prisen for de nye danske fly at ende på cirka 57 milliarder kroner, når man medregner drift og vedligehold af dem frem til 2050.

Da både dollarkurs, brændstofpriser og generel prisudvikling kan ændre sig, er der dog reelt ingen, der ved, hvad flyenes samlede pris bliver.

Uanset er det forventningen, at de nye kampfly bliver det største enkeltstående statslige indkøb nogensinde.

Egentlig skulle nye kampfly til at erstatte de aldrende F-16-jagere være købt allerede for ti år siden.

Men så kom finanskrisen.

Og så blev det ifølge Henrik Breitenbauch, leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet, op ad bakke at sælge idéen om at købe fly for milliarder.

– Jeg tror, at rationalet bag ministerdørene har lydt, at det var svært at bære købet af kampfly igennem over for befolkningen på et tidspunkt, hvor man skulle skære ned på velfærd, siger han.

Derfor udskød daværende forsvarsminister Søren Gade (V) kampflyindkøbet flere gange, før hans efterfølger Gitte Lillelund Bech (V) i 2010 satte det helt på pause.

Først i juni 2016 besluttede et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale at købe de amerikanske kampfly – en beslutning som altså nu også er finansieret.

