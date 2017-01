DELT 5600 GANGE DEL DEL

Tidligere overkonstabel og minerydder Kim Robin Poulsen blev kvæstet i Afghanistan. Han overlevede. Men han så tre af sine venner dø.

Nu fortæller ankestyrelsen til Kim, at han ikke var i livsfare.

Afghanistan – marts 2002: Under demonteringen af to gamle sovjetiske jord-til-luft-missiler, som de internationale styrker havde fundet uden for Kabul i Afghanistan, skete der en eksplosion, som dræbte de tre danskere. De var Danmarks første faldne soldater i Afghanistan. Også to tyske soldater mistede livet og otte personer blev kvæstet.

Tidligere overkonstabel Kim Robin Poulsen var blandt de otte kvæstede personer. I dag lever han med PTSD. Han har været udsendt til Kroatien i 1993 og 1995, Bosnien i 96, Eritrea i 2000/2001 og Afghanistan i 2002.

Kim fik anerkendt arbejdsulykke, fordi han kom til skade ved eksplosionen i Afghanistan. Arbejdsskadestyrelsen tilkendte ham 10 procent mén for varige psykiske skader og 10 procent mén for varige fysiske skader.

Alligevel afviser Arbejdsskadestyrelsen dog at anerkende Kims PTSD som en erhvervssygdom. Den 4. marts afviser Ankestyrelsen Kims sag, hvor de bl.a skriver

”Du har ikke i dit arbejde i øvrigt været udsat for exceptionelt truende eller katastrofeagtige belastninger under udsendelser med Forsvaret”.

Forskel på arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Arbejdsskadestyrelsen skelner mellem arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

En ulykke defineres som “en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage”.

En erhvervssygdom er, hvis du bliver syg på grund af dit arbejde eller forholdene på dit arbejde, er der tale om en “erhvervssygdom.

Skrivebordsafgørelse af værste skuffe

Kims sag er et eksempel på, hvor svært det er at få anerkendt PTSD som en erhvervssygdom, skriver HKKF der har hjulpet i Kim i hans sag.

”Det her er skrivebordsafgørelser af værste skuffe. Det som gør mig rasende er, at det går hårdt ud over de medlemmer, som er psykisk ramt af deres udsendelse. Én ting er, at de ikke får den økonomiske kompensation, vi mener, at de har krav på. Men det værste er faktisk, at de får at vide, at deres oplevelser ikke var særligt belastende. Det virker så arrogant, og jeg får lyst til at inviterer hele Arbejdsskadestyrelsen ud at gå en tur i Afghanistan og mærke om det er belastende eller ej.”, siger udtaler HKKFs formand Flemming Vinther.

“Vi frygter, at afslaget kan danne præcedens for andre, som får PTSD som følge af belastninger i jobbet. For hvis ikke Kims job var belastende nok for Arbejdsskadestyrelsen, hvem kan så få anerkendt PTSD som erhvervssygdom?”, spørger Flemming Vinther.

Kims sag er både afvist af Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen, hvilket betyder, at afgørelsen ikke står til at ændre… medmindre politikerne træder til.

