Den 29. april 1994 nedkæmpede danske kampvogne under FN-flag serbiske styrker under borgerkrigen i Eks-Jugoslavien og vandt hæder, ære og omtale verden over. De ledende officerer af Operation Bøllebank, eskadronschef major Carsten Rasmussen og oberstløjtnant Lars R. Møller, har siden i officielle papirer, avisartikler, foredrag, bøger, radio og tv gengivet, hvordan de to ledte de danske kampvogne til sejren.

Men i en ny radiodokumentar på P1 står nogle af de soldater, der sad i kampvognene dengang, frem og siger, at den officielle fortælling om Operation Bøllebank er løgn. Rasmussen og Møller evnede ikke at lede soldaterne, og kun nærmest ufatteligt held gjorde, at ingen danskere mistede livet, lyder det fra kampvognssoldaterne.

Journalist Kasper Søegaard lavede i 2006 et fire timer langt interview med den nu afdøde kampvognsmand chefsergent Erik Kirk. Et interview der nu over ti år senere danner grundlag for radio dokumentaren der sendes på P1.

Grunden til at dokumentaren først sendes nu er Erik Kirks krav om, at hans interview først måtte bringes når enten havde forladt Forsvaret eller efter hans død.

– Historien går i korte træk ud på at 2. deling selv udførte Operation Bøllebank uden ordre udefra. Jeg forsøgte at overbevise journalisten om, at den ikke var sand og vi skulle bevare Eriks eftermæle som den mand, der frelste mange dragoner under Bøllebank. Jeg kunne ikke overbevise ham. Jeg kendte ikke Eriks motiver, men de fire hovedkilder ovenfor kan måske besvare et stort hvorfor?, skriver Lars. R. Møller på facebook.

Dokumentaren sendes i dag kl 13:03 på P1.

Kan lyttes her:

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-dokumentar-2017-01-05

I forbindelse med radiodokumentaren, lavede Radio24Syv i december 2016 et program, hvor de medvirkende er Kasper Søgaard journalist, Jakob Hansen, der var med i 2. deling under operationen, oberst Lars Møller og Carsten Rasmussen,



Fuldt interview med Lars R. Møller



