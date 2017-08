Værnepligten skal vare mindst otte måneder, mener De Konservatives forsvarsordfører, Rasmus Jarlov.

Forsvaret skal styrkes, fordi Danmark møder større trusler i sit nærområde. Derfor skal værnepligten fordobles fra nu fire måneder i trøjen til otte måneders tjeneste.

Det siger De Konservatives forsvarsordfører, Rasmus Jarlov, før partiet tirsdag holder sit sommergruppemøde på Gl. Vindinge ved Nyborg.

– Vi har et historisk lavt antal værnepligtige. Det vil vi gerne have udvidet. Værnepligten er en reel kapacitet, der skal indgå som en vigtig del af forsvaret i Danmark, siger Rasmus Jarlov.

– Værnepligten er nu kun fire måneder. Den bliver kun et rekrutteringsshow til resten af forsvaret. Værnepligtige skal uddannes til rigtige soldater. Derfor vil vi gerne have, at værnepligten bliver mindst otte måneder.

De Konservative vil ikke indkalde alle kvinder til værnepligt, men gerne have flere mænd i forsvaret. Partiet vil ikke genindføre sessionen for alle yngre mænd, men indkalde flere værnepligtige, påpeger Rasmus Jarlov.

– Vi har et meget lille forsvar. Vi indkalder kun godt 4000 om året til værnepligt. Vi så gerne et højere antal, som blev indkaldt i længere tid, siger Rasmus Jarlov.

Spørgsmål: – Kommer kravet, fordi Rusland har øget aktiviteten i Østersøen?

– Ja. Med de spændinger i Østersø-regionen, hvor der er en fare for nogle af vore allierede i Baltikum, er det vigtigt, at vi har en hær af en vis størrelse. Hæren er blevet så lille, at vi er nødt til at udvide den, mener Rasmus Jarlov.

Fremover bør forsvaret koncentreres om at beskytte Danmark og vore allierede i Østersøen. Vi bør satse mindre på at sende hær, flåde eller flyvevåben på internationale missioner langt væk, mener forsvarsordføreren.

De Konservative vil styrke hær, flåde, flyvevåben og Hjemmeværnet i et nyt forsvarsforlig, siger Rasmus Jarlov.

/ritzau/