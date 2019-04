Japansk F-35-fly er styrtet ned i Stillehavet

Et redningshold har fundet vragdele af et savnet japansk F-35-fly, der tirsdag blev meldt savnet.

Det oplyser en talsmand for det japanske forsvarsministerium natten til onsdag dansk tid. Det skriver det japanske medie NHK ifølge nyhedsbureauet Reuters.

På baggrund af fundet slår ministeriet fast, at flyet er styrtet ned.

Piloten er fortsat savnet, oplyser Japans forsvarsminister, Takeshi Iwaya.

– Vi vil gøre vores bedste for at redde den savnede pilot, siger Takeshi Iwaya ifølge nyhedsbureauet dpa.

Kampflyet forsvandt tirsdag over Stillehavet i nærheden af det nordlige Japan.

F-35-flyet var knap et år gammelt og blev første gang taget i brug af det japanske militær i maj 2018.

Japan har for blot 11 dage siden taget sin første eskadrille af F-35-fly i brug ved luftbasen Misawa.

Japans regering har desuden planer om at købe yderligere 147 stealth kampfly for at modernisere luftforsvaret i takt med, at Kina opruster sine militære styrker. Det skriver nyhedsbureauet AP.

F-35-fly er desuden den type kampfly, der også skal erstatte det danske flyvevåbens F-16-maskiner.

Flyene bygges af amerikanske Lockheed Martin. De laves med stealth -teknologi, som gør det svært at se flyet på en radar.

Det forulykkede japanske F-35-fly var tirsdag på træningsmission med tre andre F-35-fly, da kontakten pludselig forsvandt tirsdag aften omkring klokken 19.30 lokal tid.

Piloten havde kort forinden signaleret, at der var behov for at afslutte missionen. Det fortæller Japans forsvarsminister, Takeshi Iwaya, ifølge CNN.

Ministeren oplyser ifølge AP, at de nærmere omstændigheder og årsagen til styrtet fortsat er ukendt.

12 andre F-35-fly ved luftbasen vil foreløbigt blive holdt på jorden, oplyser Takeshi Iwaya videre.

Det forulykkede fly er det første F-35-fly i Japan, der er færdigmonteret af Mitsubishi Heavy Industries. Det oplyser det japanske luftvåben onsdag til Reuters.

De fire første F-35-fly er tidligere blevet brugt til træningsmissioner i USA, inden de er blevet bragt til Japan. Det femte fly, der nu er styrtet i havet, er derimod samlet af den japanske virksomhed.

Mitsubishi Heavy Industries har ikke ønsket at kommentere sagen.

/ritzau/