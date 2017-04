I det seneste år har DR fulgt de danske jagerpiloter på tætteste hold – på kampflybasen i Skrydstrup i Sønderjylland og på missionerne derfra.

Programserien giver et indblik i livet som jagerpilot i det danske flyvevåben. Piloterne fortæller hudløst ærligt om fascinationen ved at flyve i et kampfly, og ligeså ærligt om alle de etiske overvejelser det giver, at kaste bomber mod Islamisk Stat i Irak og Syrien, lyder det fra DR i en pressemeddelse.

DR er med, når piloterne vogter over det danske luftrum i det såkaldte afvisningsberedskab. DR er med, når piloterne holder deres kampfærdigheder ved lige på de daglige træningsøvelser i Danmark, og når de træner i at overleve i et fjendtligt terræn. Og DR følger en række af de danske jagerpiloter på tætteste hold, når de fra en stor base i Tyrkiet er med i den internationale koalition mod Islamisk Stat.

”DR har fået lov at følge jagerpiloterne tæt i deres arbejde, både når de overvåger dansk luftrum, når de afholder træningsøvelser og når de er på mission i udlandet. Det giver et helt unikt, meget sjældent og ærligt indblik i vores nationale flyvevåben, og vi kan se, hvordan det foregår når vi sender danske piloter i krig”, siger dokumentarredaktør i DR Anders Thomsen.

Programserien er både et portræt af en arbejdsplads, der normalt er lukket for offentligheden, og en programserie, der kaster nyt lys over Danmarks krigsdeltagelse. For hvad sker der egentlig, når et terrormål er blevet identificeret i det nordlige Irak? Og hvordan forgår det, når to danske jagerfly flyver på en mission med bomber på vingerne midt på natten?

Jagerpiloterne har præmiere mandag den 24. april klokken 20.45 på DR1 og bliver vist de følgende fire mandage.

