Danske jægersoldater har været i kamp i Irak for første gang, siden mandatet blev slået endeligt fast i januar.

Det er længe siden, danske landstyrker har været i ildkamp under en international operation.

Det skete torsdag i sidste uge, da en bil fyldt med sprængstoffer kørte frem mod de irakiske styrker, som de danske soldater træner på deres rådgivningsmission.

Bilen blev nedkæmpet, oplyser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i et svar til Folketingets forsvarsudvalg.

– De danske styrker befandt sig cirka 2,5 kilometer bag de irakiske enheder, da disse blev angrebet fra siden med en bilbombe.

– De danske styrker åbnede ild mod køretøjet og fik det nedkæmpet sammen med andre enheder, hvorefter køretøjet eksploderede, skriver han.

Annonce

Hverken danske soldater eller koalitionsenheder blev såret under angrebet.

Det fremgår ikke, om der var tale om krigere fra den militante organisation Islamisk Stat.

Danske soldater står for at træne og rådgive al-Furat-brigaden til at fordrive Islamisk Stat fra Irak – og muligvis trænge ind i Syrien.

Brigaden har samlet flere hundrede krigere fra 20 forskellige stammer.

I januar i år blev det på Christiansborg slået fast, at de danske specialstyrker får lov til at følge de irakiske styrker på patrulje i Irak og Syrien.

Forsvarsministeren orienterede dengang aftalepartierne om behovet for en mere “aktiv tilstedeværelse” end hidtil tænkt.

Det indebærer eksempelvis, at de danske soldater kan indgå i ildstøtte, hvis der er behov for det. Og det var der torsdag.

– Da danske soldater nu for første gang har stået i denne situation, finder jeg det rigtigst at orientere Nævnet og Forsvarsudvalget om hændelsen, skriver ministeren.

Det er længe siden, danske landstyrker har været i ildkamp under en international operation og første gang den nuværende mission har været det.

– I dette tilfælde skete det i selvforsvar sammen med de irakiske sikkerhedsstyrker, siger oberst Jens Lønborg fra Operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando i en pressemeddelelse.

/ritzau/