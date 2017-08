Manglende regler er skyld i, at veteraner ikke har fået behandlet sager om erstatning af FN, siger minister.

Hvis en dansk soldat kommer fysisk eller psykisk til skade på en mission for FN, kan han eller hun søge erstatning hos FN. Men flere veteraner venter i dag forgæves på at få deres sag behandlet.

Det er for dårligt, mener Dansk Folkepartis veteranordfører, Jeppe Jakobsen.

Han havde derfor indkaldt forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i samråd fredag på Christiansborg om sagen.

Det er især de psykiske skader, som soldaterne kan pådrage sig som følge af barske oplevelser på missionerne, der er i centrum.

Ifølge Claus Hjort Frederiksen skyldes situationen, at FN ikke har haft retningslinjer for, hvordan de skal behandle sager, hvor en soldat har fået den psykiske lidelse posttraumatisk stressyndrom, PTSD.

– Det er naturligvis ærgerligt, at FN ikke fra begyndelsen har kunnet behandle sagerne om PTSD.

– Det har dog ikke været udtryk for, at FN ikke har ønsket at behandle sagerne eller betale erstatning til danske veteraner, men et udtryk for at FN skulle udbygge egne retningslinjer, siger han.

FN har indtil nu haft retningslinjer for behandling af sager om tilskadekomst, men reglerne har hovedsageligt taget højde for fysiske skader.

Derfor har FN nu udarbejdet et supplerende sæt retningslinjer, som har fokus på de psykiske skader, fortæller forsvarsministeren.

FN har færdiggjort de interne retningslinjer for behandling af sager, hvor der er sket en psykisk skade som ved PTSD, konstaterer Claus Hjort Frederiksen.

De danske veteraner står dog ikke helt uden hjælp.

Veteranerne, som lige nu venter på at få afgjort deres erstatningssag af FN, har nemlig ifølge Forsvarsministeriets Personalestyrelse fået anerkendt deres skader som arbejdsskader i arbejdsskadesystemet i Danmark.

– FN-erstatningerne er altså en supplerende mulighed for dem, som på ulykkelig vis er kommet til skade under en udsendelse på en FN-mission.

– De har fået anerkendt deres arbejdsskade efter danske regler med de muligheder, der er for erstatning eller godtgørelse, siger Hjort.

Forsvarsministeren kan ikke svare konkret på, hvor længe de skadede danske veteraner fortsat skal vente på at få behandlet deres sag.

Danmark har igennem tiden sendt soldater ud til en lang række FN-missioner.

Blandt de mest kendte er nok den 30 år lange mission til Cypern samt FN-missionen UNPROFOR i Kroatien, Bosnien og Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien.

