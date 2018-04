Hjemmeværnsfolk ser frem til mere træning og udstyr

Hjemmeværnsfolk er klar til mere udrustning og militær træning i stil med andre soldater i Forsvaret.

Formand for Hjemmeværnets Landsråd, Claus Lemming, tager således godt imod forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og Dansk Folkepartis Søren Espersens melding om, at de vil udstyre de cirka 14.000 aktive hjemmeværnsfolk som de andre soldater i Forsvaret.

– Det har været et ønske i lang tid at få vores udrustning opgraderet, siger Claus Lemming, der repræsenterer Hjemmeværnets frivillige.

– Uanset om det er i samarbejde med politiet eller i andre sammenhænge, skal vi have en tilsvarende sikkerhedsudrustning.

Mere militær træning hilser han ligeledes velkommen:

– Det er en del af den udvikling, som vi har været igennem de senere år. Vi har i højere grad fået en stærkere militær profil. Vores grundlæggende uddannelse minder mere og mere om den egentlige værnepligtsuddannelse.

Det er i en kronik i avisen Danmark søndag, at forsvarsministeren og Espersen, der er kommitteret for Hjemmeværnet, argumenterer for et styrket hjemmeværn.

Forsvarsforliget, som går frem til 2023, indeholder en ekstrabevilling til Hjemmeværnet på 400 millioner kroner.

De penge skal bruges på nyt materiel, mere militær træning og en stærkere rekrutteringsindsats, lyder det fra de to politikere.

– Hjemmeværnsuddannelsen skal have en mere militærrettet vinkel.

– Den skal i højere grad end i dag være baseret på regulær militær træning, og materiellet og den personlige udrustning skal være på niveau med den udrustning, som rigtige soldater råder over, siger forsvarsministeren ifølge avisen Danmark.

Trods mere militær træning og udrustning er der stadig en klar forskel på at være en del af Hjemmeværnet og professionel soldat, mener Claus Lemming.

– Det kommer til høj grad til udtryk i typen af opgaver. En bevogtningsopgave for frivillige i Hjemmeværnet er ikke den samme, som den man i første omgang sætter den professionelle hær til, siger han.

Forsvarsministeren mener også, at Hjemmeværnet skal gå meget mere aggressivt til værks i jagten på at rekruttere.

Blandt andet skal Hjemmeværnet have øgede muligheder for at rekruttere værnepligtige umiddelbart efter endt værnepligt. Også det støtter formanden.

– Vi vil meget gerne have flere ind i Hjemmeværnet, siger han.

/ritzau/