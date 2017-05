Flyvevåbnet sender i denne uge et transportfly og 61 mand til FN-mission i Mali. 12 af dem er Hjemmeværnssoldater, der skal stå vagt ved basen.

Flyvevåbnet sender i denne uge et af sine Hercules-fly til Mali, hvor det gennem det næste halve år skal flyve grej og personel rundt i det urolige land som del af FN’s fredsbevarende mission i landet.

Flyet og de 61 medfølgende piloter, teknikere og soldater får base i hovedstaden Bamako, hvor det er et noget uvant hold af vagter, der skal kontrollere, at ingen uvedkommende får adgang til danskernes base.

Vagtholdet udgøres nemlig af 12 mand fra Hjemmeværnet, der er blevet ansat til bevogtningen på en kortløbende kontrakt.

En af dem er den 31-årige pædagogmedhjælper Christoffer fra Skanderborg, der ikke ønsker sit efternavn frem.

– Jeg har altid været tiltrukket af Forsvaret, men jeg blev kasseret til session, fordi jeg har en læsion på korsbåndet, siger han.

I stedet har Christoffer gennem de seneste fire år engageret sig i en af Hjemmeværnets patruljedelinger, og han var ikke sen til at springe til, da flyvevåbnet søgte de 12 mand til det første vagtværn i Mali.

Siden marts har han derfor til korporalløn trænet til missionen på flyvestationerne i Karup og Aalborg, hvor det imidlertid ikke er alle, der er lige så begejstrede for, at han skal til Mali, som han selv.

– Der er mange af de andre ansatte, der har været utilfredse med, at vi tager deres job. Men både hæren og flyvevåbnet er blevet spurgt, og de har jo takket nej, siger Christoffer.

Derfor ærgrer de professionelle soldaters skepsis ham.

– Jeg synes, at det er synd, at de ikke i stedet ser Hjemmeværnet som en ressource, der kan støtte og frigive mandskab til andre ting inden for internationale operationer, siger han.

I Forsvaret ser chefen for de internationale luftoperationer, oberstløjtnant Martin Birkedahl Nielsen, ingen problemer i at vælge hjemmeværnsfolkene frem for Forsvarets egne ansatte.

– Det er jo professionelle soldater fra Hjemmeværnet, der er vant til at løse den her type opgaver, og som så oven i får en ekstra, missionsspecifik uddannelse, siger han og fortsætter:

– Det er jo ikke weekendkrigere, vi sender afsted til sådan noget her.

– Men hvorfor sender I ikke bare Forsvarets egne bevogtningssoldater?

– Flyvevåbnet har en relativt begrænset kapacitet inden for bevogtning, som til gengæld er meget specialiseret. De er overkvalificerede til opgaven, så det ville være overkill at bruge dem.

De danske soldater holder i Bamako til i den fællesnordiske Camp Bifrost, der ligger omkranset af en FN-lejr, der igen ligger inde på et baseområde for Malis militær.

Trods flere led ud til den maliske virkelighed føler 35-årige Daniel fra Ribe alligevel, at han yder et meningsfuldt bidrag til FN’s indsats, når han som en anden af de udvalgte hjemmeværnsmænd tager til Mali.

– Der er selvfølgelig noget eventyrlyst, men allermest tager jeg afsted, fordi jeg gerne vil gøre en indsats for Forsvaret og yde mit bidrag til fred i verden, siger Daniel, der heller ikke ønsker sit efternavn frem.

Det danske fly skal efter planen flyve missioner for FN i Mali frem til midten af november.

Et dusin hjemmeværnsmænd holder vagt

* Fra 31. maj og seks måneder frem skal et af Forsvarets fire Hercules-fly indgå i FN’s mission i Mali, hvor oprørsgrupper og islamister især hærger i landets nordlige del.

* Med flyet følger 61 soldater, teknikere, piloter og officerer.

* Til at hjælpe med at bevogte basen i Mali har Forsvaret engageret 22 frivillige og to fastansatte fra Hjemmeværnet på en midlertidig kontrakt.

* 12 af dem rejser 23. maj til det vestafrikanske land, hvor de skal udgøre det første af to hold, der skal bistå FN-missionen med bevogtning og transportopgaver.

* Selve Hercules-flyet afgår efter planen fredag 26. maj fra flyvestationen i Aalborg.

* FN’s mission i Mali har stået på siden 2013 og har indtil midten af maj kostet mindst 117 FN-ansatte livet.

* Hjemmeværnet har tidligere udført bevogtningsopgaver for Forsvaret i Afghanistan og Kosovo.

