DELT 855 GANGE DEL DEL

Hjemmeværnet er af Værnsfælles Forsvarskommando blevet anmodet om at støtte Flyvevåbnets C130J-detachement, som skal udsendes til FN-missionen MINUSMA til Mali i perioden maj til november 2017.

Hjemmeværnet skal til Mali, hvor de støtte Flyvevåbnet ved at levere en bevogtningssektion på 12 soldater til bevogtning af Camp Midgaard/Bifrost, hvor bl.a. det danske C130J-detachement vil have base. Herudover skal Hjemmeværnssoldaterne udføre kørselsopgaver af administrativ karakter.

Den samlede udsendelse vil blive delt i to perioder.

Hjemmeværnet skal bruge 20 menige og to befalingsmænd fra den frivillige struktur, samt to fører som de finder blandt de fastansatte.

Uddannelsen forud for udsendelsen, selve udsendelsen og afviklingsperioden vil være på en tidsbestemt kontrakt ved Flyvevåbnet.

Formålet med den FN-fredsbevarende operation i Mali – United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) – er at stabilisere situationen i de beboede områder, implementere transitionskøreplanen, støtte valgprocesserne samt at sikre beskyttelsen af civile.

Transportflybidraget udsendes som led i en nordisk initieret rotationsordning for transportfly til missionen.

Annonce

Det danske transportfly afløser således et portugisisk og før det et norsk flybidrag og vil blive efterfulgt af et svensk transportfly i november 2017.

Danmark har tidligere i 2014 stillet et C-130J transportfly til rådighed for MINUSMA i fem måneder.

Derudover yder Danmark substantiel finansiel støtte til MINUSMA, idet Danmark har bevilget ca. 51 mio. kr. til MINUSMA’s trustfund med henblik på at gennemføre projekter i nord for at forbedre befolkningens levevilkår. Endelig har Rigspolitiet udsendt seks polititjenestemænd til missionen.

Siden april 2016 har Danmark stillet med et specialoperationsstyrkebidrag til missionen i Mali. Bidraget består af soldater fra Jægerkorpset og støtte fra hæren i form af logistik og efterretningspersonel.

I 2015 udnævnte FN’s generalsekretær Ban Ki Moon den danske generalmajor Michael Lollesgaard til Force Commander (styrkechef) for den ca. 11.000 mand store FN-mission.

DELT 855 GANGE DEL DEL