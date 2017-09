[pullquote_right]Værnepligtige og Hjemmeværnet vil først få Multiterræn sløring udleveret, når lagrene af de eksisterende uniformer er brugt op[/pullquote_right]Det har været megen snak i krogene ifht hvornår, at den nye uniform i multiterræn sløring bliver udleveret herhjemme. Ligeledes har der været snak om hvem der får den udleveret.

Udmeldingen fra Forsvarets Materieltjeneste (FMT) lyder : De med størst operativt behov, får uniformen først, og i praksis betyder det alle i internationale operationer, og derfor har ISAF 15 og 16, specialoperationsstyrkerne og de udsendte på Esbern Snare stået først i køen. De næste er ansatte under de operative kommandoer HOK, SOK og FTK, og til sidst iklædes de funktionelle tjenester som Forsvarets Personeltjeneste og Materieltjenesten. I alt er der indkøbt cirka 30.000 uniformssæt, og den nye uniform leveres i model let og almindelig.

Det betyder samtidig, at M/84, M/01 i både grøn og ørken, køredragt M/09, og M/04 fra Søværnet udfases fuldstændigt.

De gamle uniformer vil stadig kunne ses, for værnepligtige og Hjemmeværnet vil først få Multiterræn sløring udleveret, når lagrene af de eksisterende uniformer er brugt op. Et gæt er, at det vil ske om 5-6 år lyder meldingen fra FMT.

LÆS OGSÅ : Multicam interview: Fem hurtige til Hærens kampskole

– Den absolut væsentligste årsag til udskiftningen er, at soldaten får bedre passiv beskyttelse i kraft af Multiterrænsløringen, men samtidig får vi også strømlinet uniformssystemet, så vi bruger færre ressourcer på lagerbeholdning og drift, siger major Thomas Jørgensen, som er chef for udrustningssektionen i FMT.

Annonce

Det amerikanske forsvar skifter også til Multicam

Der florerer åbenbart også rygter om, at amerikanerne nu skulle være ved at afskaffe det sløringssystem, som vi er ved at indføre i Danmark. Var det rigtig, kunne det så tvivl om vores system, men rygtet er usandt. Det er faktisk det modsatte, der er ved at ske. Amerikanerne indfører nu for alvor systemet ved navn Multicam fra firmaet Crye Precision, fortæller Thomas Jørgensen.

Thomas Jørgensen forklarer videre, at Multicam systemet har fået det danske navn multiterræn sløring, og at misforståelsen vedrørende amerikanerne kan være opstået, da den amerikanske hær i 2004 valgte at indføre et andet system, som skulle give sløring i alle former for terræn. Systemet fik navnet Universal Camouflage Pattern (UCP), og der er så sidenhen sat spørgsmålstegn ved dét systems effektivitet, og nu droppes det. I stedet indfører amerikanerne for alvor Multicam. Ligesom det danske forsvar, hvor indfasningen sker efter operativt behov.

LÆS OGSÅ : Her er forsvarets nye brune støvler

Ven eller fjende ?

Ud over Danmark og USA, så vokser listen af lande og enheder som er begyndt at benytte multiterræn sløringen. Det er mest udbredt blandt special operations styrker, men også alm konventionelle styrker benytter multicam. Også uden for NATO benytter man Multicam. Bla. i Pakistan, Rusland og Irak. Se resten af listen herunder (tryk på plus tegnet)

[toggle_box title=”De benytter Multicam” width=”620″]

• Argentina: All Special Operations, Cazadores de Monte, and Infantry Regiment 1 “Patricios” have adopted the pattern

• Australia: Special Operations Command and forces deployed to Afghanistan.Also used by Police Tactical Groups.[

• Canada: Seen in use by Canadian Special Operations Forces Command.

• Chile: Multicam is the standard issue uniform of the Marine Corps and the Navy Special Warfare Division. Also used by the Chilean Air Force Commandos.

• Czech Republic: 601st Special Forces Group since 2010.

• Austria: In use by Austrian Army Special Force Jagdkommando.

• Denmark: Deployment uniform of the Danish military, in the process of replacing the M/84 as the standard uniform.

• Georgia: Standard uniform of the Georgian Armed Forces and of some police special forces

• Hong Kong: Hong Kong Police Special Duties Unit Diver (nickname “Water Ghosts”), Hong Kong Police Counter Terrorism Response Unit (CTRU)

• Iraq: Emergency Response Battalion, which newly formed by the Ministry of Interior.

• Italy: All Special forces

• Jordan: Jordanian Army Special Operations Force Snipers.

• Maldives: Maldives National Defence Force Special Forces.

• Montenegro: Standard uniform of the Montenegro military.

• Netherlands: Korps Commandotroepen(KCT) and the Netherlands Marine Corps used it on tour in Afghanistan.

• New Zealand: New Zealand Special Air Service. Will begin to be issued from mid-2013 to the rest of the New Zealand Defence Force.

• Norway: Forsvarets Spesialkommando(FSK) have been seen using MultiCam camouflage in Afghanistan.

• Pakistan: The Pakistan Armed Forces are in the process of transferring to MultiCam.[citation needed]

• Panama: The standard uniform of Panama National Aero-Naval Services SENAN (Servicio Nacional Aeronaval, SENAN.[29]

• Russia: Russia’s FSB Alpha Group and MVD SOBR Group.

• South Korea: South Korean UDT/SEAL operators.

• Taiwan: Army Special Force, Winter Training Center, Mt. Ho-Huan

• Ukraine: Security Service of Ukraine and Alpha team.

• United Kingdom: Seen in use by United Kingdom Special Forces personnel.

• United States: U.S. Army, U.S. Navy EOD, Joint Special Operations Command, and U.S. Air Force.

• Sweden: Seen in use by the Särskilda operationsgruppen

(Listen herover er hentet fra Wiki)

[/toggle_box]

Tilmeld krigeren.dk nyhedsbrevet Navn Email * Lister Standard nyhedsbrev

Hver gang siderne opdateres

[divider]Tilmeld vores nyhedsbrev[/divider] [wysija_form id="4"] [divider]---[/divider]