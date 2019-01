Hjemmeværnet vil have flere veteraner: Kan gavne eftersøgninger

Det kan være en rigtig god idé, at veteraner tager sig af hjemmeværnsopgaver som for eksempel eftersøgning af forsvundne personer.

Det er tankerne bag et nyt syd- og sønderjysk projekt, der skal få veteraner til at blive en del af Hjemmeværnet, skiver DR Syd.

For ud over, at Hjemmeværnet kan få gavn af veteranernes evner, kan veteranerne også bruge Hjemmeværnet, fortæller veterankoordinator i Sønderborg Kommune, Kim Andersen.

– Forsvaret er en arbejdsplads, hvor kollegerne ofte bliver ligesom familie. Derfor kan veteranerne godt komme til at savne det fællesskab, når de stopper i Forsvaret, siger han til DR Syd.

Hjemmeværnsdistriktet i Syd- og Sønderjylland er det første distrikt i landet, der har igangsat projektet.