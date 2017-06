Et Hercules fly ankom i aftes til Grønland og skal blandt andet flyve tøj frem til borgere, der har mistet deres hjem

Efter den store oversvømmelse, som i weekenden ramte kysten i Vestgrønland, har Flyvevåbnet sendt et Hercules transportfly fra basen i Aalborg til det ramte område.

Flyet landede i Nuuk i aftes og skal blandt andet hjælpe med at flyve fornødenheder til det oversvømmede område, fortæller Jette Elkjær fra Arktisk Kommando i Nuuk, som har kommandoen over flyet.

– Nogle lokale borgere i Nuuk iværksatte i går en tøjindsamling, hvor der blandt andet blev afleveret tøj i forsamlingshuset. Det tøj bliver transporteret med vores fly op til det ramte område, siger hun til DR Nordjylland.

Tøjet skal nå frem til de personer, som har mistet deres huse. Flyet havde 11 politibetjente med fra Danmark, der skal assistere deres grønlandske kollegaer, og transportflyet kan komme til at transportere flere folk, fortæller Jette Elkjær.

– Vi er i gang med at få styr på, at en delegation fra det grønlandske selvstyre kan komme med flyet.

Ud over Hercules flyet er også et Challenger fly på vej fra Danmark til det sted, hvor et stenskred, som kan have været årsag til oversvømmelsen, skete lørdag.

– Det skal holde øje med det fjeld, hvor jordskredet skete, fordi der er risiko for endnu et skred, siger Jette Elkjær.

Oversvømmelsen skete lørdag aften lokal tid. Først blev det vurderet, at årsagen var et jordskælv, men senere har eksperter vurderet, at der kan have været tale om et jordskred fra et fjeld.

Politiet frygter nye skred og evakuerer derfor stadig flere områder.

Indtil videre lyder antallet af savnede efter oversvømmelsen på fire personer.