Her er Forsvarets nye pistol – afløseren til Neuhausen

I alt fire pistoler var med i testen, og pistolerne blev testet under alle tænkelige forhold af brugere fra Specialoperationsstyrkerne, Militærpolitiet, Flyvevåbnet og Hæren. P320 var den klart bedste kandidat i den fire uger lange testperiode.

Brugerne var helt enige. Sig Sauer P320 klarede sig ultimativt bedst i de mange test, som var en del af anskaffelsesprocessen af nye pistoler. Et udbud, hvor Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) netop i dag har meddelt Sig Sauer, via den danske agent CT Solution Aps, at de skal levere pistoler til Forsvaret, skriver FMI på deres hjemmeside.

Der indkøbes pistoler i to versioner. En almindelig pistol samt en version til skjult bæring, og de skal erstatte alle pistoler i Forsvaret såsom Forsvarets M/49, der ofte går under navnet Neuhausen.

Den nye pistol har en væsentlig større magasinkapacitet og kan leveres med 21 skudsmagasin, hvorimod den gamle M/49 kun har plads til otte skud. P320 har mulighed for, at der kan monteres lyddæmper, taktisk sigtelaser, hvidtlys lygte og rødpunktssigte. Alt sammen er efterspurgte forbedringer, der i højere grad understøtter den danske soldats behov for en moderne pistol.

P320 forventes udleveret til alle enheder ved udgangen af 2019.

Disse fem producenter var prækvalificeret: CANIK, Glock, Smith & Wesson, SIG SAUER, Beretta.

Den nye pistol er af typen Striker Fired. Det er en semi automatisk haneløs type, hvor slagstiften spændes indvendig i pistolen ved hjælp af selve aftrækket. Slagstiften påvirkes direkte af aftrækkeren. Der er derfor ingen hane til at gribe fat i udstyr, tøj eller lignende.

Sikringen sidder i pegefingeren og mellem ørene på skytten

Det har været et krav til leverandøren af den nye pistol, om at den i modsætning til Pistol M/49 ikke er udstyret med en fysisk udvendig sikring. Det fortæller chef for Kapacitetscenter Våben i FMI, major Tom Elvius-Brisson i et interview der blev bragt i 2017.

”Når man har trukket sit våben, er det fordi, man er i en situation, hvor man enten skal true eller skyde. Og skal man skyde, er den bedste og hurtigst afsikring at flytte pegefingeren til aftrækkeren,” udtalte majoren i interviewet.

Med andre ord sidder sikringen i pegefingeren og mellem ørene på skytten.

Der er rails på pistolen, således der kan monteres lys, laser, dag og nat sigter.

Det er planen at der medfølger et pistolhylster som er formstøbt i et hårdt materiale, som de nye hylstre der pt. anvendes til bl.a. Pistol M/49. Derved sikres aftrækkeren mod utilsigtet påvirkning.

Af sikkerhedshensyn vil det af det kommende reglement fremgå, at der kun må anvendes det udleverede hylster.

Den nye pistol har en indbygget fysisk slagstiftsikring, der sikrer, at pistolen ikke går af, hvis den for eksempel tabes på gulvet eller udsættes for g-kraft i fly.

One gun to rule them all

SIG P320 erstatter ikke bare Pistol M/49, men kan på sigt erstatte samtlige pistoler i brug i Forsvaret.

Eksempelvis kan specialoperationsstyrker, piloter, hundeførere og Militærpolitiet også på sigt komme til at bruge den nye værnsfælles pistol.

Kontraktens værdi lyder på 25 mio DKK og løber over 84 måneder.