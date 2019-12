Hærchef tiltales for at fremme konens karriere

Den tidligere topchef i den danske hær Hans-Christian Mathiesen er blevet tiltalt for blandt andet grov pligtforsømmelse og tavshedsbrud.

Det oplyser hans advokat til Berlingske.

Ritzau har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Forsvarets Auditørkorps, men tiltalen bekræftes i en pressemeddelelse.

– Hærchefen var sigtet i ni forhold, men det er nu barberet ned til godt det halve, fem tiltalepunkter. Hans-Christian Mathiesen nægter sig skyldig, siger advokat Torben Koch til Berlingske.

Auditørkorpset gik ind i sagen efter en række artikler i medierne om nepotisme. Hærchefen skulle have fremmet sin kones karriere gennem magtmisbrug. Det var forsvarsmediet Olfi, der først skrev om sagen.

Auditørerne begyndte den indledende undersøgelse af anklagerne mod Hans-Christian Mathiesen 19. oktober sidste år.

Berlingske skriver, at den tidligere hærchef skulle have misbrugt sin stilling som hærens øverste chef til at fremme hustruens karriere i forsvaret.

Det skete angiveligt ved, at han påvirkede sit underordnede militære system til at give hustruen positiv særbehandling og fremme hendes karriere på bekostning af både gældende regler og andre ansatte.

/ritzau/