garmin-tactix-bravo

Jeg har det sidste halve år testet Garmin’s flagskib indenfor taktiske ure: Tactix Bravo.

Det er testet under Faldskærmsudspring, Vandski, CrossFit, Overlevelsesture, Løb, Cykling og i dagligdagen.

Garmin er kendt for deres verdensklasse GPS’er og ure. Det helt særlige ved Tactix Bravo modellen er Jumpmaster Mode (et faldskærmsudspring program), Tactical (et interface som viser Alti/Baro-meter samtidig med klokken, koordinator og et kort), Projicerede Waypoints (tillader at gemme og indsætte koordinater) og Night Vision kompatibilitet.

Uret er sort, solidt, ikke-reflekterende og simpelt i design.

Det kommer med 2 nylon remme (sort, tan) Det har safirglas og er riflet i stålet nærmest glasset for at nedsætte genskær yderligere. Det kaster ikke meget lys retur hvilket også gør det nemt at læse fra den 1,2” store Garmin Chroma skærm selv i direkte sollys. Uret er vandtæt ned til 100 meter og er nemt at gøre rent.

Det er nemt at indstille og kommer med strøm på batteriet.

I kassen til uret er der følgende:

Manual – den der medfølger er meget skrabet og yder ingen rigtig baggrundsinformation. Den fulde manual skal man i stedet downloade.

De 2 remme. Opladningskabel og adaptere til forskellige strømindgange.

Man kan ydermere tilkøbe: Trådløs temperaturmåler, pulsmåler og silikoneremme til uret.

Det er ligeledes meget nemt at designe sine egne ur interfaces eller downloade nogen.

Det er forholdsvis ligetil at anvende hvis man som 95% af forbrugerne blot vil benytte de mere standard funktioner, som tid, alti/baro, kompas og sports programmerne (som der i øvrigt er mange af).

Tilhører du dog, ligesom mig, de sidste 5% som vil noget mere, så skal man sætte sig lidt ind i det. Jeg fik nærmest kun pakket uret ud og ladet fuldt op, før at jeg var på vej ud af døren for at springe faldskærm og teste urets ”Uhlala-feature”!

Da jeg er forholdsvis ny i faldskærmssporten med 14 spring i skrivende stund, er der flere ting som er uvant for mig ved opsætning, dog var Danmarks eneste professionelle faldskærmscenter Dropzone Denmark rigtig flinke til at hjælpe mig.

Det Jumpmaster programmet kan, er at guide en til DIP (Landingszonen) og udregne et optimalt HARP (High Altitude Release Point). For at uret kan gøre dette, skal man angive HAHO eller HALO (har ydermere mulighed for Staticline), drophøjde, vindretning og hastighed i forskellige højder (windity.com), trækhøjde, fremad kast & kurs til HARP i grader.

Jeg testede selv uret på 4 spring, heraf mistede uret GPS signalet 3 af gangene – enten da vi lettede, eller da vi fløj. Jeg tænkte at det var mig den var gal med, min AFF instruktør – En af Danmarks bedste springere / pond swopper, teste uret. Der skete nøjagtig det samme på hans spring. Vi fik ingen data ud af det og blev enige om at det sikkert var et smart ur, men komplet ubrugeligt til netop den type aktivitet.

Garmin annoncerede selv at uret er designet og inspireret af elite militær og politi enheder, men Tactix Bravo vil aldrig kunne erstatte det udstyr som elitesoldater springer faldskærm med, som vist her.

Data for 1 faldskærmsudspring med Garmin Tactix Bravo

Er det så pengene værd?

I skrivende stund koster uret 4999,- ved Garmin selv.

Fenix 3 HR koster ca. 1300 kr mindre og har indbygget pulsmåler på bagsiden af uret. Det kan næsten det samme, men har ikke samme taktiske design features (ikke reflekterende).

Siden jeg startede med at teste uret, er alle apps udover Night Vision blevet tilgængeligt til Fenix 3 modellen også.

Hvis du er en grejluder eller brændt varm på designet, så køber du Bravo Tactix og ofre det mere. Ønsker du blot et ”taktisk ur”, så kan mindre gøre det!

