Frømandskorpset udvider i Odsherred

Vindene blæser mildt og gavmildt over Frømandskorpset i Kongsøre i Odsherred. Da folketingets partier for snart et år siden landede et forsvarsforlig, var det med forøgelser af forsvarets bevillinger, og det kommer i høj grad Frømandskorpset i Kongsøre til gavn i det nye år.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

De danske specialoperationsstyrker i form af Frømandskorpset og Jægerkorpset får i årene 2019-2023 tilført 285 nye millioner kroner, og Frømandskorpsets chef, kommandørkaptajn Jens B. Bach, slår da også fast, at der allerede til næste år kommer nye »frøer« til Odsherred.

Et tocifret antal nye frømænd bliver korpset forøget med, og det slutter ikke her, for søværnets minørtjeneste, der ligeledes holder til i Kongsøre, bliver også flere.

Det er ikke lykkedes Nordvestnyt at få oplyst det eksakte antal nye minørtropper, men Jens B. Bach er overbevist om, at det ikke slutter her, for politikerne har givet håndslag og underskrift på, at blandt andet Frømandskorpset skal udvides yderligere.

Jens B. Bach understreger, at Frømandskorpset befinder sig særdeles godt i Odsherred, og at de løbende ønsker at kunne bidrage til lokalsamfundet.

Blandt andet gav de i sommer en gruppe lokale ildsjæle en uforglemmelig oplevelse, da en af Frømandskorpsets hurtiggående Rhib gummibåde hentede en gruppe ildsjæle fra foreningen Odden Sætter Sejl, og det bliver ikke sidste gang, for korpset er meget bevidst om at give noget tilbage til Odsherred.

– Vi er med i den kommende uddannelseskaravane for at vise, at Odsherred har en militær uddannelse i verdenseliten, og i det hele taget ønsker vi at give noget igen til lokalsamfundet, når det giver mening, siger frømandskorpsets chef til dagbladet Nordvestnyt.