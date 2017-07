’Veni – Vidi – Vici’, siger han med et træt smil, da han passerer mig på den smalle sti. Vi er på vej ned, efter at have stået på toppen Galdhøpiggen, som er Skandinaviens højeste bjerg i Norge.

Citatet er latin og garanteret kendt af de fleste, der læser Krigeren. Det gentager Julius Cæsars berømte ord, og betyder ’jeg kom, jeg så, jeg sejrede’. De andre veteraner, der er med på vandreturen nikker enigt. Lige nu, her på siden af bjerget er vi alle ens, og alt andet er ikke vigtigt. For en stund kan vi udelukkende koncentrere os om fællesskabet, turen og det terræn, vi bevæger os igennem.

Det er næsten blevet et livsvilkår, at vi, som deltager, i det moderne liv skal forholde os til en næsten endeløs række af forventninger, krav og information. Samtidigt skal vi helst jage et lykkeligt og meningsgivende liv uden frustration. For frustration fører til ubalance og utilfredshed for til sidst at ende med stress og sygdom.

Men hov, lykke og mening er altså ikke varige følelser, og en evig søgen efter det gode liv er det samme som aldrig at være tilfreds, hvilket så bare fører til endnu mere stress og sygdom. Jeg kalder det, den moderne Gordiske knude. Du ved, den der knude som ikke kan bindes op, men som skal skæres over i stedet.

Men vi kan jo ikke bare skære vores liv over. Så utilfredshed, stress og sygdom lader dermed til at skulle være uundgåelige betingelser for et meningsgivende liv. Vi skal derfor kunne rumme og indeholde både positive og negative følelser. Vi kan, så at sige, ikke have det ene uden det andet, men kan vi undgå, at de negative følelser er de fremherskende, så tror jeg vi er nået langt mod et liv, som giver os tilfredshed, og vi husker alle Sokrates, der sagde, at tilfredshed er rigdom, og luksus er kunstig fattigdom.

Hvad er det så, der skaber vægtstangen som skal give balance i et hektisk og komplekst liv i overhalingsbanen? For mig at se er det selvfølgelig naturen, for den er den perfekte modsætning til det hverdagslivets mange små og store konfrontationer.

Naturen stiller nemlig ikke krav til dig, den er fuldstændig ligeglad med dig. Den er der bare. I naturen kan du holde fri fra aftaler og forventninger, i naturen kan du opleve den rige tilfredshed som genoptanker os på ny.

I Danmark, og de andre nordiske lande, har vi fra barnsben lært at natur, er noget godt for os. Vi har endda et specielt ord, der på mange måder symboliserer denne usagte pagt mellem os og naturen. En pagt mange soldater og veteraner endda oplever ekstra stærk qua vores militære træning.

Ordet er selvfølgelig friluftsliv! Og friluftsliv er for alle, sagde regeringen i 2015 og lancerede Danmarks første friluftslivspolitik, som i hovedtræk definerer friluftsliv som lystbetonet ophold og aktiviteter udendørs, hvor vi føler os i nærheden af naturen.

Friluftsliv kan være roligt, afslappende eller fysisk krævende med det formål at møde andre, blive dygtigere, klogere eller sundere.

Kigger vi til videnskabens verden, så peger forskning på, at friluftsliv er særlig godt for os mennesker, fordi det engagerer kroppen, følelseslivet og tankerne på samme tid. Det lader os opleve nye måder at være menneske på, der adskiller sig fra vores hverdag. Vi lærer så at sige, at det er de enkle ting i livet, vi skal sætte mest pris på.

En friluftstur spiller på alle vores sanser på en gang. Vi går, ser, lugter og mærker underlaget, solen, vinden, naturen, regnen, kulturen og historien. Kort sagt, vi fornemmer vores verden på ny måder, og dermed også os selv og vores plads i den. Vi bliver mindet om, at vi som mennesker ofte lever adskilt fra naturen, men at vi stadig er en del af den.

Den styrker vores fællesskabsfølelse og lader os op på ny, så vi igen har lyst til at give den gas på samfundets trædemølle. For igen handler det om balance, og om ikke at kunne have det ene uden det andet. Jeg ville jo ikke sætte samme pris på turen op ad bjerget, hvis jeg skulle gå op af det hver dag.

I Veteranstøtten – en frivillig landsdækkende forening for veteraner – har vi taget politikerne på ordet og lanceret et friluftsudvalg, der arrangerer gratis friluftsture for alle veteraner fra forsvaret. Den første tur i 2015 havde seks deltagere på fjeldvandring i Norge, det indledende citat stammer herfra.

I 2017 arrangerer vi mange forskellige ture og kurser lige fra Bushcraft og kano, kajak til vandreture til fods og på ski.

Du kan se udbuddet på Veteranstøttens hjemmeside under aktiviteter, det er også her du tilmelder dig turene.

Hvad ved vi om friluftsliv for soldater og veteraner: Friluftsliv er frivilligt og lystbetonet

Udendørsliv er indlejret i soldater fra deres uddannelse

Soldater er vant til fysiske aktiviteter

Veteraner engagerer sig nemt i fælleskab med andre veteraner

Friluftsliv er fritid fra sociale, økonomiske og kulturelle forventninger

Frilufts er tæt forbundet med trivsel, udvikling og sundhed

Rekreation og fritid er vigtige for menneskets livskvalitet

Grønne omgivelser er forbundet med positive følelser, rehabilitering og logisk tanke

– NIELS BLOK

veteran og formand for Veteranstøttens friluftsudvalg.