Fra aftalte øvelser til fri føring – øvelser der batter

En hærs kampevne er hvor god den er til at gennemføre sine standarder. Hvis en hærs enheder altid kan gennemføre sine standarder under alle forhold, så kan den klare sig og tilpasse sin taktik og optræden til den aktuelle situation.

Enheder skal altså uddanne og øve sig i standarder. Det er hele enheden inklusive førerne på alle niveauer, der skal det.

Oprørsnedkæmpelse og stabiliseringsoperationer under fjerne himmelstrøg har i visse situationer skabt et billede af, at førerne kan føre deres enheder fra pansrede køretøjer eller ligefrem fra operationsrum på god afstand af kampen.

Instrumenterede laserduelsystemer fra Cubic Global defense gør det muligt at gennemføre små og store øvelser i et frit og ikke aftalt øvelsesforløb. Øvelser, hvor enhederne standarder øves i en uendelighed for derved at give enhederne og deres førere overhøjde og styrke til at reagere og anvende standarderne tilpasset den givne situation.

Systemets evne til at håndtere enorme datamængder giver både under og efter øvelserne optimal mulighed for læring på alle niveauer. Den gode soldat, den gode enhed og den gode taktik kan blive lagret og anvendt til uddannelse i kommende forløb.

Når øvelsesansvarlige viser mod og planlægger øvelser baseret på fri føring, vil hæren opnå, at dygtige soldater og deres førere får fuld effekt af deres taktiske evner. Den gode soldat, den gode enhed og den gode taktik opnår succes.

Soldater og førere opnår på den måde øvelseserfaring, der er ganske tæt på kamperfaring. Soldaterne og førerne lærer at stole på sig selv, deres doktrin, materiel og organisation. De lærer at stole på hinanden og på deres førere.

Soldater og førere får uddannelsestid, der har en langt højere kvalitet end før. Kvalitet fastholder og gør det spændende at være i enheden.

Cubic Global Defense professionelle træningsmiljø giver derfor øget kampkraft, stærk korpsånd og forbedret fastholdelse af de bedste soldater.