Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse løj for Rigsrevisionen i stor bestikkelsessag

Statsrevisorerne udtaler sin skarpeste kritik i sagen om mulig millionsvindel med indkøb i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som blev kendt i offentligheden torsdag.

Ifølge politiets anklage handler sagen om et beløb på 1,8 millioner kroner, hvor fem personer er tiltalt for bestikkelse og groft mandatsvig.

– Det er chokerende det her. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Jeg har været statsrevisor i 20 år, og jeg har aldrig set noget lignende. Det er rystende, og derfor har vi også udtalt en meget skarp kritik, siger formand Henrik Thorup (DF).

De økonomiske vagthunde finder det “helt uacceptabelt”, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har givet Rigsrevisionen ufuldstændige og urigtige oplysninger.

Statsrevisorerne konkluderer, at der er høj risiko for, at der begås fejl og berigelsesforbrydelser, når Ejendomsstyrelsen foretager indkøb, uden at Forsvarsministeriet efterfølgende kan opdage det, lyder det.

Helt konkret handler sagen om mulig svindel for millioner af kroner i forbindelse med indkøb.

Som eksempel brugte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 291 millioner kroner i december 2018, hvilket er over halvdelen af budgettet for hele året. Formålet kunne have været at tømme kontoen, så pengene ikke overføres til næste år.

Rigsrevisionen har alene undersøgt indkøb i 2018, så problemet kan være større, end man på nuværende tidspunkt ved.

– Der har været sager, hvor man har afgivet nogle ordrer. Man har kunnet konstatere, at de opgaver, man har betalt regninger for, slet ikke er udført.

– Man har bedt om billeddokumentation, fordi tidsintervallet er usædvanligt. Billederne var væk, og så lavede man nogle nye billeder, som Rigsrevisionen ser ikke er fra december sidste år, men fra august i år, siger Henrik Thorup.

/ritzau/