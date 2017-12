Forsvarsministeren beklager, at Forsvarsministeriet tilbageholdt en rapport om støjniveauet på F35-kampfly.

Forsvarsministeriet har i mere end to år tilbageholdt en rapport om F35-flyenes støjniveau til Folketinget.

Det skriver Jyllands-Posten.

I maj sidste år bad Folketinget om en redegørelse over de nye flys støjgener, inden den politiske beslutning om at købe flyene blev truffet. Men dengang afviste daværende forsvarsminister Peter Christensen (V) støjbekymringerne.

Han sagde, at der hverken var behov for ekspropriation eller støjsikring af boliger tæt ved Flyvestation Skrydstrup.

Men i sidste uge erkendte regeringen pludselig, at eksproprieringer alligevel vil blive nødvendige.

SF’s forsvarsordfører, Holger K. Nielsen, kræver nu, at sagen bliver kulegravet. Til Jyllands-Posten siger han, at Peter Christensen har et alvorligt problem, hvis Folketinget er blevet misinformeret om støjen.

Byrådsmedlem i Haderslev Kommune Svend Brandt (EL), siger til avisen, at regeringen “har ført Folketinget bag lyset”, og at Peter Christensens svar sidste år var “direkte løgn”.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) erkender, at der er blevet begået en fejl.

– Det har været en fejl, og den korrigerer vi nu, og vi fremlægger i begyndelsen af 2019 en anlægslov for Folketinget. Det vil gøre, at der bliver fuld gennemsigtighed i denne proces, siger han til Jyllands-Posten.

Det har ikke været muligt for Jyllands-Posten at få en kommentar fra Peter Christensen.

