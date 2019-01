Forsvarsministeriet betalte 428.879 kr. for notat om habilitetsproblemer

Forsvarsministeriet har brugt 428.879 kr. på at få Kammeradvokaten til at udarbejde to notater om habilitetsproblemer hos de to topchefer, departementschefen og forsvarschefen.

Det fremgår af regningen fra Kammeradvokaten til Forsvarsministeriet, som Politiken har fået aktindsigt i.

I de to notater nåede Kammeradvokaten frem til, at både departementschef Thomas Ahrenkiel og forsvarschef Bjørn Bisserup havde overtrådt forvaltningslovens regel om, at de skal informere deres chef, når der opstår en situation, hvor de kan være inhabile. Men overtrædelserne var ikke så grove, at der burde gøres mere ved det, konkluderede Kammeradvokaten. Det skriver Politiken søndag.

Departementschefen havde i 2016 været med til at godkende, at hans kæreste, der var ansat som pressechef i ministeriet, fik et engangsvederlag på 75.000 kr. og en månedlig lønforhøjelse på 1.500 kr.

Forsvarschefen havde i 2010 aflyst en besparelse på Hærens Officersskole. En beslutning, som betød, at hans søn fik en plads på officersuddannelsen, som han ellers ville have mistet.

Begge notater, der samlet er på 48 sider, blev udarbejdet i rekordtempo af Kammeradvokaten og afleveret samlet 12. november, en god uges tid efter at Kammeradvokaten var sat i gang med opgaven.

Arbejdet var så presserende, at Kammeradvokaten satte seks advokater og to advokatfuldmægtige på opgaven. Samlet brugte Kammeradvokaten 171 timer på opgaven, fremgår det af fakturaen fra 3. december.

»Det er et skræmmende højt tal«, siger Jeppe Jakobsen, der er forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Han mener, at Forsvarsministeriet har et mystisk forhold til borgernes penge«.

Forsvarsministeriet skriver i en mail til Politiken, at »faktureringen er sket efter de gældende timepriser og vurderes som værende rimelig«.