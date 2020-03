Forsvarsministeren skærper beredskab: Pas på, når du arbejder hjemmefra

Når mange danskere mandag morgen åbner computeren for at arbejde hjemmefra, så åbner de samtidig en flanke for digitale bagholdsangreb.

Derfor tænder forsvarsminister Trine Bramsen nu for et særligt beredskab, der skal beskytte de kritiske kommunikationssystemer i Danmark. Det skriver Berlingske.

Forsvarsministeren opfordrer samtidig alle til øget årvågenhed over for forfalskede email og tegn på cyberangreb, der kan kompromittere it-sikkerheden i private virksomheder og offentlige institutioner.

»Vi taler her om aktører, der netop forsøger at finde sårbarheder hos myndigheder og virksomheder. Det skal man være opmærksom på, når man sidder på sin hjemmearbejdsplads,« siger Trine Bramsen til Berlingske.

Rekordmange danskere ventes i næste uge at logge på virksomheders og offentlige institutioners netværk fra hjemlige forbindelser, der ofte er dårligere sikret end arbejdspladsens.

Det sker samtidig med, at kriminelle de seneste dage har været i fuld gang med at misbruge angsten for corona til at lokke folk til at klikke på skadelige filer, der kan åbne bagdøre for hackere.

Det er en farlig kombination, og derfor udsender Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste søndag en ny trusselsvurdering om netop hjemmearbejdspladser.

»Under den aktuelle Corona-pandemi er der talrige eksempler på, at hackere misbruger opmærksomheden på pandemien i cyberangreb,« skriver Center for Cybersikkerhed ifølge Berlingske.