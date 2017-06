Forsvarsminister vil med kommende forsvarsforlig placere en mand i Natos Center for Cybersikkerhed i Estland.

Offentlige myndigheder og den private sektor skal være oppe på dupperne for at forsvare sig mod hackerangreb.

Det siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) på et samråd tirsdag om hackerangreb og truslen mod Danmark.

Det kom også frem, at han til efterårets forhandlinger om et nyt forsvarsforlig vil anbefale, at Danmark får placeret en mand i Natos Center for Cybersikkerhed, CCDCOE, i Estland.

Det bruges til at udveksle erfaringer om cybertrusler.

Som et af få lande har Danmark ikke haft en mand placeret i Tallinn, selv om konsulentfirmaet Deloitte i en rapport i 2016 udnævnte Danmark til det fjerdemest udsatte land i verden i forhold til cyberkriminalitet.

– Et beskyttelsesniveau, der var passende i går, er ikke nødvendigvis passende i morgen, siger Claus Hjort Frederiksen.

– Vi skal vedholdende arbejde på at opretholde et passende beskyttelsesniveau.

– Center for Cybersikkerhed (under Forsvarets Efterretningstjeneste, red.) vurderer, at truslen for cyberspionage og cyberkriminalitet mod danske myndigheder og virksomheder er meget højt.

– Truslerne udvikler sig hastigt. Det stiller store krav til, at vi hele tiden følger med, siger forsvarsministeren.

Mere folkeoplysning og bedre koordinering skal blandt andet hjælpe med at beskytte mod hackerangreb, mener Claus Hjort Frederiksen.

– Vi ser angreb rettet mod vores viden og idéer i form af cyberspionage. Mod vores økonomi i form af cyberkriminalitet.

– Og potentielt også mod vores samfundsmodel og demokratiske system i form af informations- og påvirkningskampagner.

– Og mod samfundsvigtige funktioner i form af hackerangreb, der vil kunne lægge vitale funktioner i vores samfund ned.

– Det skal både offentlige og private ledere tage alvorligt og sætte sig ind i, understreger Claus Hjort Frederiksen.

Samrådet var indkaldt af De Radikales Ida Auken. Både hun, Holger K. Nielsen (SF) og Henrik Dam Kristensen (S) roste undervejs forsvarsministeren for klare svar til et kompliceret område.

Samrådet var indkaldt som konsekvens af det store hackerangreb verden over 12. maj i år. Her blev 99 lande ramt af hackerangreb. Danmark slap nogenlunde billigt.

/ritzau/